俳優の濱正悟（31）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）のオフショットを公開した。

22年度後期放送の「舞いあがれ！」以来の2度目朝ドラ出演となった濱は「庄田多吉、松江中学の英語教師になりました」「#ばけばけ」とコメントし、オフショットを公開。

自身が演じている「庄田多吉」は、松江の秀才で錦織友一(吉沢亮)の友人。「大盤石」と呼ばれる錦織に対して「半分弱」と自称し、ヒロイン・トキの友人のサワ（円井わん）にプロポーズをした。2日に放送された第86話では、サワにプロポーズを断られた庄田（濱）の“その後”が描かれた。庄田は松江中学校の英語教師になり教壇で「先日、結婚を申し込み、フラれてしまった。だがしかし、勉強はしっかり教える。後輩諸君、頑張ろう」と生徒たちにあいさつしたという展開だった。

これに対し、フォロワーからは「洋装似合ってます」「笑顔がとっても素敵ですね」「濱さん似合うね」「めちゃ紳士」「爽やか カッコいい」「スーツに着ているイケメンな教師がええですね」などの声が寄せられた。