「日本ハム２軍紅白戦、白組１−２紅組」（２日、かいぎんスタジアム国頭）※特別ルール

新庄監督が試合後、奈良間の献身的な打撃を高く評価した。０−１の三回１死三塁、紅組の矢沢が中堅左を破る同点三塁打。続く奈良間の二ゴロの間に２点目が入って勝ち越した。

新庄監督は「奈良間君、よかったね。セカンドとショートが前に来てたんで、ヘッド（コーチ）に後ろに下げて、って言って。どういうバッティングするかなと思って」と振り返り「あれはもう、今シーズンは打点３くらいの評価ですから」と称賛した。

新庄監督はキャンプイン前日に、宿舎でのチームミーティングで選手に「チームが勝つために（自分が）犠牲になって戦うという気持ちを一人一人が持ってほしい」と伝えた。「チームプレー、犠牲になる練習は多めにしていきたい」と今キャンプの方針を示し、「もしかしたら（走者三塁で）ショートゴロを打ちなさいというサインをつくるかもしれない」とほのめかすなど、安打が出ない中でいかに１点を取る攻撃ができるかをテーマに掲げていた。

新庄監督はこの日の奈良間に対してはサインは出してないと言い「だから、いいんですよ」。その上で「ただ、追い込まれてああいうセカンドゴロ、ショートゴロって意外と難しいです。初球からパンッと（サインを）出した方がいいのか、ゆっくりゆっくり何球か三振するまで見られるし。それは僕の考え方次第。初球から進塁打。でもベストはヒットやからね。１ストライクまでは普通に打たせるかもしれない。ヒットで１点入って（さらに）走者一塁、二塁からの攻撃はしたといえばしたいから。それは僕次第ですね」と続けた。