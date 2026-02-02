アニメ『ガールズバンドクライ』オリジナルアパレルグッズが、二次元コスパより販売される。

『ガールズバンドクライ』は、2024年にTV放送された東映アニメーション制作によるオリジナルアニメ。人生につまずき高校を中退した少女・井芹仁菜が、東京で出会った仲間たち--河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパと共にロックバンド「トゲナシトゲアリ」を結成し、音楽を通してそれぞれの過去と向き合いながら、未来を切り開いていく姿を描く。2025年には新規カットを加えた2部作として劇場総集編が公開された。

今回紹介された新商品は、トゲナシトゲアリ 120cmビッグタオル 「for you」や、トゲナシトゲアリ ファティーグジャケット、トゲナシトゲアリ Tシャツ、作中に登場する「中指立ててけ！」というセリフをモチーフにしたグッズ計7種。

グッズは2月8日に行われる「ワンダーフェスティバル2026［冬］」のCOSPA（コスパ）ブースにて先行販売。4月中旬に一般販売される予定だ。（文＝リアルサウンド編集部）