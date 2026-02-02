サンワテクノス<8137.T>が大幅高し昨年来高値を更新している。１月３０日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を３５億円から３７億円（前期比５．５％増）へ、純利益を２６億１０００万円から３０億円（同２２．８％増）へ上方修正したことが好感されている。



産業用エレクトロニクス・メカトロニクス業界向けに、足もとでは国内を中心に需要の回復が見られるものの、販売は当初の計画を下回る見込みであることから売上高は１５５０億円から１５００億円（同７．５％増）へ下方修正したが、収益性を意識した取り組みや経費の有効活用を継続したことで、各利益は計画を上回る見通しという。



なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高１０５０億１８００万円（前年同期比２．６％増）、営業利益２３億４４００万円（同６．７％増）、純利益２０億５８００万円（同１２．３％増）だった。



