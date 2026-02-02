ツバキ・ナカシマ<6464.T>は３日ぶりに急反落し、昨年来安値を更新している。前週末１月３０日の取引終了後に２５年１２月期の連結業績予想について、売上高が前回予想の７１５億円から６９８億円（前期比８．１％減）、営業損益が１０億円の黒字から２２２億円の赤字（前期は８億１４００万円の黒字）、最終損益が８億円の赤字から２８４億円の赤字（同９億１２００万円の黒字）で着地したようだと発表した。営業損益が増益予想から一転大幅赤字に転落しており、嫌気した売りが出ている。事業の競争環境を踏まえ、減損損失や棚卸資産評価損を計上した。



売上高の大半を占めるプレシジョン・コンポーネントビジネスで精密ボールや精密ローラーの製造・販売を手掛けており、同事業のなかで電気自動車や半導体製造装置に使用される精密セラミックボールを展開している。昨年来の欧州の事業環境の厳しさに加え、セラミック事業の競争環境の変化に伴う過去に計上したのれんの将来回収可能性を見直しにより約１６７億円の減損損失を見込む。更に廃棄が見込まれる在庫を中心とする棚卸資産評価損約６４億円のほか、繰延税金資産の取り崩し約２９億円や繰延税金負債約１５億円を計上した。



