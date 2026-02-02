1月30日、オランダ・ロッテルダムで開催中の第55回ロッテルダム国際映画祭（IFFR）にて、難民映画基金（Displacement Film Fund）の支援を受けた短編5作品がワールドプレミア上映された。上映に先立ち行われた会見では、基金設立の経緯や本プロジェクトに込められた思いが、関係者の言葉で語られた。

本基金は、避難（＝ディスプレイスメント）を余儀なくされた映画制作者、または避難民としての経験を描いた実績のある映画制作者を支援する目的で2025年に設立されたもの。IFFRが運営するヒューバート・バルス基金を運営パートナーに、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）を戦略パートナーとして始動し、短編映画への助成制度のパイロット版として展開されている。創設パートナーにはマスターマインド、ユニクロ、ドローム・エン・ダード、タマーファミリー財団、アマホロ・コアリションが名を連ねており、今回選出された5人の映画監督には、それぞれ10万ユーロ、総額50万ユーロの制作費が提供された。

上映されたのは、モハンマド・ラスロフ（イラン出身）、マリナ・エル・ゴルバチ（ウクライナ出身）、モ・ハラウェ（ソマリア出身）、ハサン・カッタン（シリア出身）、シャフルバヌ・サダト（アフガニスタン出身）による短編作品。会見には、IFFRマネージング・ディレクターのクレア・スチュワートと、UNHCR親善大使であり本基金の立ち上げに深く関わったケイト・ブランシェット、そして創設パートナーの一人でもあるHBFのタマラ・タティシヴィリが登壇した。

まず壇上に立ったスチュワートは、短編映画に焦点を当てた理由についても言及。「これらの物語を世に出すには、時間をかけすぎる余裕がなかった。だからこそ、各作品に10万ユーロを全額提供し、映画作家が資金集めや長い開発期間に縛られず制作に集中できる形を選びました。結果として、とても適切なプロセスを踏めたと思っています」と強調した。

続いてマイクを取ったブランシェットは、ロッテルダムという場所で作品が披露される意味を語った。「ここロッテルダムほど、これらの作品をプレミア上映するのにふさわしい場所はありません。この場には特別なシナジーが生まれていると感じます。ここFENIXの会場にいられること、そしてこの卓越した映画作家たちと同じ空間を共有できることは、本当に大きな特権です」と述べ、「彼らの映画は一本一本が素晴らしいですが、並んだときにさらに大きな意味を持ちます。それぞれの映画は個人的なものでもありますが、並べて観ることで、多様な視点が立ち上がってくる。真実とは、複数の視点の集合体です。これらの作品上映は、そのことにとても開かれていると感じました」と賛辞を寄せた。

ブランシェットはまた、ディスプレイスメントをめぐる物語がなぜ必要なのかについて、自身のUNHCRでの経験を踏まえて語る。「10年間、親善大使として活動する中で、私たちは誤解や偏見と向き合ってきました。同時に、観客についても考えるようになったのです。物語を語ることは、他者の経験、そして自分自身の人間性と再びつながる行為です。それほど豊かで勇気ある物語が、なぜメインストリームに存在しないのか。その疑問から、この基金は生まれました」。さらにブランシェットは、本プロジェクトが想像以上のスピードで実現したことへの驚きも口にした。「ディスプレイスされた人々は、絶望している暇がありません。そして私たちも同じです。この緊急性に、パートナーや映画作家たちが敏感に応えてくれました。アイデアが動き出してから18か月足らずで、ここまで来られたことは大きな希望です。いま必要なのは、これらの物語を観客に届ける勇気ある配給者です。観客は、こうした作品を求めているのですから」。

■『水の感触』モハンマド・ラスロフ イラン出身のラスロフ監督による短編『水の感触』（原題：『Sense of Water』）は、亡命という現実のなかで、異国の言語と向き合うことになったイラン人作家を描く作品だ。ラスロフは、代表作『聖なるイチジクの種』で第77回カンヌ国際映画祭コンペティション部門の審査員特別賞を受賞するも、イラン政府批判を理由に禁錮8年と鞭打ち刑を宣告され、命懸けで国外へ脱出。本作は、そうした極限の状況を経て完成したという。

いまこの映画が自身にとって何を意味するのかを問われると、ラスロフはまず、「イスラム共和国が犯した大量殺戮に対し、イランの人々にお悔やみを申し上げ、深い悲しみを共有したい」と述べたうえで、制作の動機に触れた。「イランを離れ、ヨーロッパで暮らすようになってから、私にとって未知の問いが生まれました。よく知らない文化のなかで、亡命者として映画を作るとはどういうことなのか。過去や文化、そして“いま”の断片をどう接続し、どこで観られても意味を持つ物語にできるのか。その好奇心が出発点でした」。

さらにラスロフは、本作の核に「言葉の感情的価値」があると語る。「ある言葉を理解することと、それを感じることのあいだには距離があります。そのギャップこそが、この映画の根っこです。私は、同じ条件で生きる世界中の人々とこの感覚を共有したかった。言語の壁を越え、意味を理解するところから、感情を体験するところへ移行できることを示したかったのです。しかし同時に、意味や感情を超えた場所にあるものも確かに存在すると感じていました」と思いを寄せた。

■『ローテーション』マリナ・エル・ゴルバチ ウクライナ出身のゴルバチ監督による『ローテーション』（原題：『Rotation』）は、市民生活から兵役へと日常を切り替えざるを得なくなった若いウクライナ女性の姿を描いたもの。撮影のために一度ウクライナへ戻ったゴルバチは、自身にとっても重要な新しい視点を見出したという。

作品のコンセプトについて、ゴルバチは「私が描きたかったのは、ウクライナで私たちが経験してきた“普通のディスプレイスメント”です」と語る。「それは特別な出来事ではなく、きっとどの国でも起きています。ニュースを追い、自分が孤立した国ではなく世界の一部として生きていると理解している人々なら、私たちの故郷で何が起きているかを感じているはずです」。難民を直接描く物語ではなく、「普通が奪われ、ずらされていく新しい現実」を映すことを目指したと明かした。

制作過程では、安全面の問題から夜間撮影が不可能になるなど、多くの制約があったという。「クルーの安全を保証できない状況では撮れない。だから私は、もともとの市民生活から軍務へと切り替えざるを得なかった人々の物語を追いました。彼らは望んで新しい職業を選んだわけではなく、戦争によってそうせざるを得なかった。運命のなかでディスプレイスされ、感情の流れを変え、新しい現実に適応することを強いられた人々です」。完成後、「自分はこれについての最初の映画を作ったのだと理解しました。それは私にとって、とても大きなことでした」と振り返った。

■『燃える香りのささやき』モ・ハラウェ ソマリア出身のハラウェ監督による『燃える香りのささやき』（原題：『Whispers of a Burning Scent』）は、裁判で重要な審理が行われる同じ日に、結婚式での大事な演奏を控えた寡黙な男を主人公に、私的な人生が否応なく公の場にさらされていく状況を描いた作品だ。ハラウェは、デビュー長編『The Village Next to Paradise（原題）』が第77回カンヌ国際映画祭ある視点部門に選出されるなど、国際的な評価を受けてきた。

ソマリアに戻って本作を撮影した経験について問われると、ハラウェはまず、制作環境そのものが持つ意味を語った。「この映画を作るためにソマリアへ行くと決めたとき、一番ワクワクしていたのは、ソマリアにいるチームと、私たちがこれまでやってきた方法で一緒に働けることでした」。映画制作のインフラがほとんど存在しないなかで、これまで短編2本と長編1本を撮影してきたハラウェは、「その長編と短編に関わった人たちの約70％が、今回の短編にも参加しています。初めて映画のセットに立つ人も多く、ある意味でインフラを築いている感覚がありました」と振り返る。

また、本作とディスプレイスメントの関係についても、ハラウェは独自の視点を示した。「ディスプレイスメントを扱う映画だからといって、必ずしもそれを直接描く必要はないと思っています。むしろ、ディスプレイスメントを経験してきた人間としての感情や感覚を描くことにこそ可能性がある」。自身が置かれてきた状況について、「ソマリアはいま、ある段階のディスプレイスメントを経験しています。私は、いまは別のフェーズにいると感じていますが、それがどんなものかは知っている」と語りつつ、「この機会は、映画を作ること以上に、チームとともに働き、『ただ映画を作ろう』と思える時間を与えてくれました。誇りをもって言えるのは、作品以上に、この人たちと一緒に働けたことが嬉しいということです」と思いを寄せた。

■『亡命者たちの連帯』ハサン・カッタン シリア出身のカッタン監督による『亡命者たちの連帯』（原題：『Allies in Exile』）は、同じくシリア出身の映画作家ファディ・アル・アラビとともに、14年にわたって続くシリア紛争と向き合ってきた日々を捉えたドキュメンタリーだ。カッタンは、第89回アカデミー賞短編ドキュメンタリー映画賞を受賞した『ホワイト・ヘルメット －シリアの民間防衛隊－』で撮影監督を務め、第90回アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞にノミネートされた『アレッポ 最後の男たち』には助監督として参加した。

本作で極めて個人的なアーカイブと向き合うドキュメンタリー表現に挑んだ理由について、カッタンは「まず最初に、ホームからのディスプレイスメントについて語りたい」と切り出した。「このプロジェクトを支えてくれたすべての人に感謝しています。私はアーカイブの一つひとつ、フレームの一つひとつが、私の人生の一部であり、記憶そのものだからです」。映像の奥深くへ入っていく作業は、「現実から逃げるためにアーカイブへ身を寄せるような感覚でもあった」と明かす。

さらに彼は、“家”という概念が本作の中心にあると語った。「シリアから旅をし、トルコを経て、いまロンドンにいるなかで、私は最も重要な家を失いました。人はそれを失ったとき、どうにかして取り戻そうとします。映画作家としての私にとって、この映画は家を取り戻す方法だったのだと思います」。制作を通じて浮かび上がった「私は誰なのか」「私はどこにいるのか」といった無数の問いに、明確な答えは出なかったとしながらも、「映画を完成させたあと、私は確実に良くなりました。私は家を感じています」と語り、「ディスプレイスメント・フィルム・ファンドは、それを“家”にしてくれた」と感謝の言葉を寄せた。

■『アフガニスタンの素晴らしきジム』シャフルバヌ・サダト アフガニスタン出身のサダト監督による『アフガニスタンの素晴らしきジム』（原題：『Super Afghan Gym』）は、カブール中心部のとあるジムに集う主婦たちの姿を通して、女性たちが置かれた現実とささやかな抵抗の場を描いた作品だ。デビュー作『狼と羊』は第69回カンヌ国際映画祭監督週間でアートシネマ賞を受賞し、第46回ロッテルダム国際映画祭でも上映された。また、次回作となる長編『No Good Men（原題）』は難民映画基金の支援を受け、第76回ベルリン国際映画祭のオープニング作品にも選ばれている。

「二重のディスプレイスメント」というコンセプトについて問われたサダトは、まず自身の人生を振り返ることから語り始めた。「私の両親は、1970年代のソ連侵攻の際にアフガニスタンから逃れ、イランに渡りました。私はイランで生まれ、そこで育ちましたが、難民や移民に対する極端な人種差別を、子どもの頃から日常的に経験してきました」。サダトは、「人種差別という言葉を知る前に、それを身体で理解してしまった」と語り、その経験が「自分は壊れている」「足りない存在だ」という感覚を長く抱かせていたと明かす。

9.11以降、家族でアフガニスタンに戻った際には、今度は「イラン人」と呼ばれ、自分がアフガンであることを証明しようと必死になったという。20年間アフガニスタンで暮らした後、4年前のカブール陥落を受けてドイツへ避難したサダトは、「イランでも、アフガニスタンでも、そしてドイツでも、私は一度も『ここに属している』と感じたことがありませんでした」と語る。

「私はいつも他者で、よそ者でした」。映画作りについても、サダトはそれを「セラピーのようなものだった」と表現する。「私は映画学校出身ではありません。ただ作りながら学んできました。映画は、自分の声を見つけ、自分自身を見つけるための手段でした」。そんななかでディスプレイスメント・フィルム・ファンドから連絡を受けたことは、「外側から押し付けられてきたアイデンティティを手放せた、完璧なタイミングだった」と振り返る。「イラン人、アフガン人、難民――それらは外側から与えられたラベルで、内側からのものではない。内側から見れば、私はただ、異なる場所で生きてきた経験を持つ同じ人間です」と語った。

さらにサダトは、もう一つのディスプレイスメントとして「女性として、自分の身体の中に“家”を感じられない感覚」を挙げる。「誰にとっても最初の家は身体だと思います。でも、女性の身体はどうあるべきか、どう見えるべきかという強烈な圧力がある」。カブールで男性用ジムに通い、女性は1日1時間だけ利用を許されていた体験が、本作の着想につながったという。

『アフガニスタンの素晴らしきジム』の情報をSNSで発信した際、多くの男性から否定的な反応が寄せられた一方で、「タリバン政権下でも、秘密裏にジムに通っている」という女性たちからの声が届いたと明かす。「仕事も学校も奪われ、4年間ロックダウンのような生活を強いられているなかで、それが唯一の楽しみだという人もいました」。サダトは、「人は制限されるほど、方法を見つけて自分の人生を主張する」と語り、「誰も人間を完全に縛ることはできない。そのことが、私に希望を与えてくれます」とメッセージを寄せた。

最後に創設パートナーの一人であるHBF（ヒューバート・バルス基金）のタマラ・タティシヴィリは、本プロジェクトを貫くキーワードとして「連帯」を挙げた。「パートナー同士、そして映画作家やプロデューサーとの連帯がなければ、今日のプレミアは実現しなかったでしょう」と語り、30年以上にわたり映画作家を支えてきたHBFの歴史が、難民映画基金で強く結実したと強調した。また、「5人の映画作家それぞれの作品には、一本一本に伝記がある」と述べ、誰がどの立場から語るのかを重視する姿勢こそが、スクリーン上の物語に力を与えているとメッセージを寄せた。（文＝佐藤アーシャマリア）