村田製作所<6981.T>が後場一段安となった。同社は２日午後２時、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２．９％増の１兆３７０２億３２００万円と増収となった一方、最終利益は同２１．８％減の１５７３億４８００万円と大幅減益となった。直近３カ月間の１０～１２月期の最終利益は約６５％減と落ち込み、発表内容を嫌気した売りが膨らんだ。



１０～１２月期はサーバー向けにコンデンサーの売上高が増加したものの、スマートフォン向けで高周波モジュールや樹脂多層基板が減少した。更に、表面波フィルター製品の事業に関して、中華圏の競合の台頭による競争の激化を背景に２２年に買収した米レゾナント社ののれんの全額となる４３８億円について減損損失を計上。営業利益以下を押し下げる要因となった。



２６年３月期の業績予想も見直した。今期の売上高予想は前期比３．２％増の１兆８０００億円（従来は１兆７４００億円）、税引き前利益予想は同３．４％減の２９４０億円（同２９００億円）に引き上げた。一方、営業利益予想は同３．５％減の２７００億円（同２８００億円）に減額。最終利益予想は据え置いた。



