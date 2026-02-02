瀬古歩夢が味方と激しく衝突…現地紙は負傷懸念「肋骨を痛めた」
ル・アーブルのDF瀬古歩夢が1月30日に行ったリーグアン第20節のRCランス戦(●0-1)で肋骨を痛めた可能性があるようだ。現地紙『パリ・ノルマンディー』が伝えている。
瀬古はこの試合の後半35分、ロングボールの対応を試みて相手FWとGKの間に体を入れた際に味方GKリオネル・ムパシ・ンザウと激しく衝突。苦悶の表情を浮かべて立ち上がることができず、スタッフ陣も心配そうに見つめる中で治療を受けていた。2分ほどピッチ内で治療を受けてから歩いてピッチの外へ向かい、その後復帰して最終的にフル出場。ただ苦しそうな表情だった。
現地紙はディディエ・ディガール監督が瀬古の状態について「あまり良くないようだ」と語ったことを報じている。同紙は「瀬古が肋骨を痛めたことで休養を強いられる。ただその期間はどの程度になるだろうか?」と伝えており、負傷離脱を強いられる可能性も示唆。次節の出場可否は「不確か」とした。
瀬古はル・アーブルに加入した今季ここまでリーグ戦全20試合に出場しており、10月にはクラブ月間MVPも受賞するなど主軸として活躍している。3月には日本代表のイギリス遠征を控えている中で状態が心配される。
