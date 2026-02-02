「暖房をつけても寒い」のには理由があった！設定温度を上げずに部屋をポカポカにする“窓と床”の断熱テク
【画像で見る】暖めた空気を逃さないように「断熱用保温シート」を使う！
暖房をつけているのに部屋がなかなか暖まらず、つい設定温度を上げたくなる…そんな冬の“あるある”。でも光熱費のことを考えると、できれば避けたいところですよね。そこで頼りになるのが、エアコンの設定温度を変えずに、部屋を快適に暖かくしてくれる断熱テクニック。外からの冷たい空気をシャットアウトしてポカポカの部屋に！
教えてくれたのは▷宮本征一先生
摂南大学理工学部建築学科教授。建築環境や設備に詳しく、日本建築学会ほか複数の学会に所属。企業や自治体と快適な室内環境の共同研究を続けている。
■窓と床へのひと工夫で熱を逃さない
部屋の熱を外に逃さず、壁面の温度を下がらないようにするのが断熱。気密性の低い家でもちょっとした工夫で断熱はできるそう。
「断熱とは、部屋の中で、暖房などで暖められた熱を逃さないようにブロックすることです。気密性が低い住宅では、外からの冷たいすき間風がどこからか入ってきてしまうことがありますが、部屋の断熱性を高めることで、多少室温低下を防ぐことができます。部屋の中の断熱でいちばん弱いところは窓です。窓の周りの環境を整え、同時に床から感じる冷たさを防ぐことで、部屋を暖かくすることができます」（宮本先生）
■【断熱のPoint】床と窓の断熱対策が大事
■床
「頭寒足熱」ということばがあるように、人は頭が冷えていても足元を暖かくすることで、快適に感じます。下からの冷えを防いで、足元の局所暖房をプラスすることで、効率的に温まって。
カーペットの下に断熱シートを敷く
夏と冬に同じカーペットを使っていても問題なし。でも冬は暖めた空気が床のほうへ逃げてしまわないように、カーペットの下に市販の断熱用保温シートを敷くのがおすすめです。熱が下へ逃げることが減って、部屋全体が暖かくなります。
滑り止めのついているものを選んで
ホームセンターや通販で、アルミタイプなどの断熱シートが市販されています。カーペットが滑らないように、滑り止めがついたものを！
フローリングなら足元にラグを敷く
フローリングの場合は、床から暖かい空気を逃さないようにいつも座っている場所の足元だけでも厚めのラグを敷きましょう。また、足元だけに向けて、小さな暖房器具を併用することでも、より暖かさを感じます。
■窓
部屋の温度が23℃でも、窓際の温度は15℃以下になることも。窓で冷やされた空気が足元にくると寒さは倍増！ 窓や壁面の断熱テクで、少しでも冷たい空気を入れない工夫を。
窓とカーテンの間に空気の層をつくる
カーテンをつけると窓とカーテンの間に空気の層ができます。空気の層ができると、窓で冷やされた冷たい空気が入ってくるのを防ぎ、室内の暖かい空気を逃しにくくしてくれる効果があるので、壁面の温度が上がり、暖かく感じられます。カーテンは2枚つけるとなおよいです。
冬のカーテンを暖色にするだけで暖かく感じる
実は目から入る情報も暖かいという感覚に影響しています。実際に温度が上がるわけではありませんが、カーテンを暖色系の色にするだけで、心理的に暖かさを感じるため、冬はカーテンも暖色系に模様替えを。
遮光、遮熱etc.カーテンは分厚いほどいい
カーテンは分厚く、重い生地ほど、熱を通しにくくなるので、断熱性能が高まります。そのため、生地が分厚い遮光、遮熱などのカーテンを選ぶのが◎。また、窓よりも少し長めのカーテンにすると、より暖気が逃げるのを防げます。
■１時間に１〜２回窓をあけて換気をしよう
暖房をつけたまま閉めきると酸素濃度が下がるので、１時間に１〜２回は換気を。短時間大きく窓をあけたり、換気扇を使ったり、遠い場所から少量の空気を入れ続けるなど、寒く感じにくい工夫をしつつ空気を入れ替えて。
＊ ＊ ＊
窓と床の断熱テクニックを駆使して、光熱費を上げずに、暖かく過ごしましょう！
イラスト／イケマリコ 編集協力／山本美和
文＝徳永陽子