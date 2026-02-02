¹â¿ÈÄ¹¤ÊSixTONES¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä6¿Í¤ÎÎ©¤Á»Ñ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¸ÄÀ¤â¤Þ¤È¤Þ¤ê¤â¤¢¤ë°áÁõ¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¿µ¤Á¤ã¤ó¥¿¥â¤µ¤ó¥Ýー¥º¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÃãÈ±¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¥¸¥§¥·ー¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢SixTONES¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£SixTONES¤Ï1·î30Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
SixTONES¤Ï¥·¥ã¥Ä¤ä¥È¥Ã¥×¥¹¤Ê¤É·Á¤ä¿§¡¢ÊÁ¤Ê¤É¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¾å²¼¹õ¤Î°áÁõ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÊÉ±è¤¤¤Ë¤º¤é¤ê¤È6¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÅÄÃæ¼ù¤Ë¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Î¤Û¤«¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤Ï¸å¤í¤ËÅ½¤é¤ì¤¿ÈÖÁÈ»Ê²ñ¤Î¥¿¥â¥ê¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤Î¥Ýー¥º¤ò¥Þ¥Í¤·¡¢¥¸¥§¥·ー¤ÈµþËÜÂç²æ¤Ï¥Ôー¥¹¤ÇÈÖÁÈÌ¾¡Ê¡Ø£Í¥¹¥Æ¡Ù¡Ë¤Î¡È£Í¡É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸ÄÀ¤â¤Þ¤È¤Þ¤ê¤â¤¢¤ë°áÁõ¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¿µ¤Á¤ã¤ó¥¿¥â¤µ¤ó¥Ýー¥º¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÃãÈ±¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¥¸¥§¥·ー¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿»Ñ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£