中央発條 <5992> [東証Ｓ] が2月2日後場(14:20)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比20.8％減の35.7億円に減った。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の32.5億円→38億円(前期は51.4億円)に16.9％上方修正し、減益率が36.9％減→26.2％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の12.9億円→18.4億円(前年同期は33.6億円)に42.5％増額し、減益率が61.5％減→45.1％減に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比40.7％減の16.1億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の4.3％→2.0％に悪化した。



