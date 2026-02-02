タレントの堺正章（79）が2日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。同世代の人気タレントについて語った。

「徹子の部屋」はこの日の放送をもって50周年目に突入。番組発足から何度も出演しており、「ザ・スパイダース」時代からの仲だというタレントの堺と井上順が登場した。

出会った当時を振り返り、井上を「生意気」だったと冗談交じりにイジった堺。7人目のメンバーとして最後の加入となった井上に対し「後から来るヤツのこと、どんなヤツかと思ったら15歳かなんかでスーツを着て、ポケットに手を突っ込んで“よろしく”みたいな。そういう感じだった。生意気だなこの野郎！と思って」と回想した。

「僕らの規格の枠じゃなかった」と前置きし「かなり破天荒な感じの人、どこへ出しても恥ずかしかった」とぶっちゃけ。「それが1年くらいしたら『スパイダース』の中心人物に。お客さんが入らない時期が3年くらいありました…客なしだったのがこの人の人気が出てきて、それからというものの『スパイダース』は満席状態。本当に素晴らしい功績を残してくれた」と感謝を伝えた。