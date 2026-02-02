女優の細川直美が1日に自身のアメブロを更新。2月のスタートに合わせて恒例の「一日参り」へ出向いたことをつづった。

【映像】細川直美、「姉妹に見える」長女との親子ショット

この日、細川は「今日は2月1日 今年も行ける日には『一日参り』を続けたいと思っています」と切り出し、「今朝も、氏神様にお詣りに行って来ました」と報告。「梅の花が開花していて そこには、おみくじが結ばれていましたよ 可愛らしいですね」と写真を公開した。

神社では、「一月を無事に過ごせたお礼と 今月は夫の舞台もあります」といい、「健康で事故や怪我のないように いつもより念入りにお詣りさせていただきました」と家族の安全と成功を強く祈願したことを明かした。「お天気も良くて 清々しい気持ちでスタートの2月です」と充実した様子を見せた。

最後に「皆様 今月も宜しくお願い致します 引き続き良い午後をお過ごしください」と読者へ温かいメッセージを送り、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「きっと沢山の福、幸せが舞い込んできますね」「春は近づいてますね」「舞台も無事完走されますように」などのコメントが寄せられている。