エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチの姿も！ 『プラダを着た悪魔２』“新予告の予告”解禁
メリル・ストリープ、アン・ハサウェイが共演する映画『プラダを着た悪魔』の続編『プラダを着た悪魔２』より、“新予告編の予告”が先行して解禁された。
【動画】来たる最新予告編解禁はまもなく！ 『プラダを着た悪魔２』“新予告の予告”
時代を席巻した“働く女性のバイブル”『プラダを着た悪魔』（2006）。誰もが憧れるファッション業界のトップ誌「ランウェイ」で働くこととなったアンドレアが、厳しく完璧主義なカリスマ編集長・ミランダのもとで奮闘する日々を鮮やかに描き出した。
どのシーンを切り取っても目を奪われてしまうほどファッショナブルな世界観から、誰もが共感し応援したくなるアンドレアの成長ストーリーまで、人生の煌めきが詰まった同作は、世界中の女性たちの憧れの存在に。劇場公開から長い期間を経た今なお、“オシャレと仕事のモチベーション”として、多くの観客たちに大きなパワーを与え続けている。
そして、その続編がアップグレードして帰ってくる。本作の新予告編の解禁が近づくなか、それに先駆け“新予告編の予告”が解禁された。
1作目では、目まぐるしい日々の中で、華やかなファッション業界での仕事にやりがいを見出したアンドレア（アン・ハサウェイ）が、厳格なミランダ（メリル・ストリープ）の信頼を得るまで成長。しかし自らの夢を叶えるため、世界中の誰もが憧れる、ミランダのアシスタントというポジションを手放し、ファッション業界とは別の道を歩むのだった―。
長い年月を経て、ついに再会を果たしたミランダとアンドレア。解禁された先行映像では、豪華クルーズやリムジン、世界中のセレブが集うコレクションなど、煌びやかなファッション業界の様相が次々と映し出される。その中で、圧倒的なオーラを放つ2人がファッションのイベントに降臨。
アシスタント時代と同じく、ミランダの仕事に同行している様子のアンドレアだが、今やミランダと肩を並べるほどの自信と存在感を感じさせる。その表情からミランダのもとを去った後も多くの経験を重ね成長してきたことをうかがえる。今なお業界の第一線で活躍しているであろうミランダと、さらに自信を伴って戻ってきたアンドレア。彼女たちの人生は一体どのように交わるのか…？
さらに同映像では、かつてアンドレアと「ランウェイ」編集部で同じ時を過ごした重要キャラクター、エミリー（エミリー・ブラント）とナイジェル（スタンリー・トゥッチ）の姿も。伝説のメンバーが再集合し、再び始まる物語―その全貌がいよいよベールを脱ぐ。
映画『プラダを着た悪魔２』は、5月1日日米同時公開。
