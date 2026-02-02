女子プロゴルファーの葭葉ルミ（３２）が警視庁大塚警察署の一日警察署長を務め、２日までに更新した自身の公式インスタグラムでも「飲んだら乗るな！飲酒運転は犯罪です。ハンドルを持つ機会がクラブの次に多いので、安全運転を心がけて楽しいゴルフライフを過ごしたいと思います」とアップした。

葭葉署長の「交通安全教室」が行われたのは１月３０日で、会場となった大塚署６階の講堂はファンらも駆けつけて超満員。委嘱式のあとに行われた「早朝と夜間の交通事故防止と飲酒運転の根絶に伴うトークショー」では、安全運転について「芝目をしっかり読むように安全運転して、ドライバーのグリップを握るようにハンドルもしっかり両手で握ってお願いします」とレクチャー。「眠くなって危険を感じたら？」の質問には「ファー！」と答え、会場を沸かせた。

飲酒運転で視野が狭くなるなどの危険を体験できる「飲酒ゴーグル」を実際につけてみた葭葉署長は、お酒の飲み過ぎで翌朝からゴルフをやるようなケースにも「酔拳など絶対にないですから。やったら逮捕しちゃうゾ！」と一喝。最後は「今年の交通事故はアンダーパーでお願いします。もうゼロより下で」と話し、飲酒運転や交通事故の撲滅を訴えた。

葭葉にとっては一日警察署長は初体験。ポリスの制服姿も初めてで「とてつもなく似合ってびっくりしました。いいコスプレになりました」とトレードマークのスマイル全開。自身のインスタにも「素敵な婦警さん！捕まっても良いかなぁ」「捕まったら間違いなくベラベラ自供しちゃいますわ」などの感想が寄せられた。