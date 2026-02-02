Ｊリーグは２日、２月６日に開幕する特別大会「明治安田百年構想リーグ」の開幕イベントを都内のＭＵＦＧ国立で行った。

＊ ＊ ＊

Ｊリーグの野々村芳和チェアマンと川淵三郎・Ｊリーグ初代チェアマンの対談が行われた。

川淵氏は１９９３年のＪリーグ発足前を回想。「当時５１歳。サッカーのプロ化、これに人生を懸けようと思った。日本にプロを作ろうと決心した」と当時を振り返った。

プロ化に向けて動き出したころの日本リーグは「（観衆が）３０００人入ればいいところだった」という。川淵氏はその理由について「点が入らない、引き分けが多い、そして審判にしょっちゅう文句を言う。まあこれは今でもそうだけど（笑）。サッカーの面白みを日本の人が知らなかった。嫌われていた」と回想した。

９３年に１０クラブでスタートしたＪリーグは、現在Ｊ１〜Ｊ３の３部制で６０クラブが名を連ねる。川淵氏は「僕が予想していたよりもはるかに発展している」と野々村チェアマンに温かい視線を向け「自分で言うのもなんだけど、はじめはあまり上手じゃなかった。でも一生懸命、選手たちはひたむきに走り抜いた。だからお客さんも面白かったと思う。一時それがなくなった時期もあったけど、今はまたひたむきになってきたよね」と目を細めた。