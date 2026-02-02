韓国取引所がKOSPI（韓国総合株価指数）の売りサイドカー（プログラム売り注文の一時効力停止）を発動した。トランプ米大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補にケビン・ウォーシュFRB理事を指名し、リスク資産に対する投資心理が冷え込んだ余波だ。

取引所は2日午後12時31分、KOSPI市場にサイドカーを発動したと公示した。KOSPI200先物が5％以上も下落した状態が1分間持続し、こうした措置が取られた。

発動時点でKOSPI200先物は前営業日終値比で40．20ポイント（5．21％）下落した731．30ポイントだった。KOSPIは取引場で落ち幅を拡大し、4％以上も値下がりしている。

サイドカーの発動を受け、有価証券市場ではKOSPI200先物価格下落を理由にプログラム売り注文の効力が5分間停止した。

市場ではトランプ大統領が相対的に「タカ派」（通貨緊縮選好）に分類されるウォーシュ元理事を次期FRB議長候補に指名したことで通貨政策の不確実性が高まり、これによって変動性が拡大したと見ている。

一方、KOSPI市場でサイドカーが発動されたのは昨年11月5日以来。当時、人工知能（AI）バブル論が浮上してKOSPIが急落し、サイドカーが発動された。