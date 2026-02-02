−−「チームサムスンギャラクシー」に選ばれた所感は？

私は「開放性」と「限界を越える」というサムスンの価値に共感する。選手たちは率直な話を通じてファンと深く意思疎通をしなければいけない。サムスンの技術はそのような瞬間をとらえて世の中と共有するのを助ける。練習でも「ギャラクシーZフリップ7」で映像を分析し、ウェアラブル機器で健康データをチェックする。しかし最も意味があるのはスマートフォンが喜びと悲しみ、挫折と苦痛のすべての瞬間を加減なくファンとリアルタイムで共有し、最も近いところで連結可能にした点だ。

−−北京五輪でITZYの「LOCO」に合わせたガラ公演が韓国で話題だった。

本当に楽しい曲なので選んだ。私はK−POPを愛している。北京で激しい競技を終えた後、自由に瞬間を楽しみたかったが、「LOCO」のエネルギーが当時の私の気分と完全に一致した。私のプレーリストにはITZY、NewJeans、アイブ（IVE）などがある。

−−韓国のファンに伝えたいメッセージは。

応援してくださったファンのみなさんに心から感謝している。選手生活を中断した時も韓国のファンの愛情を感じることができた。

−−あなたを見ると『あきらめる者は勝てない』という格言は修正されなければいけないようだ。

私が持った休息はあきらめと考えていない。時にはより大きな成長のためにしばらく立ち止まることが最も強い動力になったりもする。勝利は必ずしもメダルだけを意味するのではない。

◆アリサ・リュウ

出生：2005年米カリフォルニア州クロービス

家族：中国人の父、5人兄弟姉妹の長女

慎重：158センチ

大学：UCLA心理学

特異事項：2022年に引退後、2024年に復帰

主な成績：グランプリファイナル（2025〜2026）金メダル、世界選手権（2025）金メダル