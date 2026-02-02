BTS・Jimin、温もりあふれるロマンチックなビジュアルを披露 「LADOR」より新ビジュアル＆動画公開
7人組グループ・BTSのJiminがブランドモデルを務める韓国パーソナルケア専門ブランドLADOR（ラドール）より、新商品の「エンジェルミュゲ」が2日、日本公式ECにて発売を開始。これに合わせて、Jiminの新ビジュアルと動画が公開された。
【動画】BTS・Jimin、温もりあふれるロマンチックなムービー
動画内でJiminは、「ミュゲの香りがすると、幸せがやってくる」というメッセージを届ける。ミュゲを想起させる美しい世界観の中で、温もりあふれるロマンチックなビジュアルを披露し、観る者の視線を引き寄せている。
今回リリースされた「エンジェルミュゲ」は、これまで展開してきたパフュームヘアオイルシリーズの好評を受けて誕生した新商品。
感覚的に楽しめる香りはそのままに、髪本来の美しさを引き出す設計をさらに強化し、髪の保湿・ツヤ・香りにフォーカスしたヘアオイルとして開発された。特に、冬の乾燥しやすい季節に起こりがちなパサつきや絡まりを瞬時に整え、オイル特有のべたつきを感じさせない、軽やかでシルキーな仕上がりが特長となっている。
ブランドのロングセラーである「パフュームヘアオイル」シリーズにおいて、5つ目の香りとして加わった本商品は、ラインナップをさらに充実させ、ブランドへの期待感を一層高めるアイテムとなっている。
【動画】BTS・Jimin、温もりあふれるロマンチックなムービー
動画内でJiminは、「ミュゲの香りがすると、幸せがやってくる」というメッセージを届ける。ミュゲを想起させる美しい世界観の中で、温もりあふれるロマンチックなビジュアルを披露し、観る者の視線を引き寄せている。
感覚的に楽しめる香りはそのままに、髪本来の美しさを引き出す設計をさらに強化し、髪の保湿・ツヤ・香りにフォーカスしたヘアオイルとして開発された。特に、冬の乾燥しやすい季節に起こりがちなパサつきや絡まりを瞬時に整え、オイル特有のべたつきを感じさせない、軽やかでシルキーな仕上がりが特長となっている。
ブランドのロングセラーである「パフュームヘアオイル」シリーズにおいて、5つ目の香りとして加わった本商品は、ラインナップをさらに充実させ、ブランドへの期待感を一層高めるアイテムとなっている。