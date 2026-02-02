玉川徹氏、衆院選の中盤情勢調査に言及「こういうふうな状況にもしなるとしたら…」
ジャーナリストの玉川徹氏が2日、レギュラーコメンテーターを務めるテレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金 前8：00）に出演。中盤情勢調査の結果に言及した。
【写真】橋下徹氏、病気を明かし議員辞職表明の山本太郎氏へメッセージ
番組では、自民、維新の与党が300議席をうかがうことなどを伝えた朝日新聞の中盤情勢調査を取り上げた。
玉川氏は、この調査に「こういうふうな状況にもしなるとしたら、これが小選挙区制だなっていう感じがする」と指摘。「大きく勝つ時には大きく勝つというのが小選挙区制それを目指して導入されているということなので、そういうふうな状況に今あるんだろうと思う」と見解を示した。
