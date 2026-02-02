2月8日投開票の第51回衆院選の開票速報に伴い、NHK、民放各局が特別編成を組み、選挙特番を放送する。これにより、日曜日に放送中の連続ドラマ4作品が相次いで8日の放送休止を発表しており、視聴者からは緊急編成であることを理解しならも、「続きが気になるのに」などと惜しむ声が上がっている。

俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の来週8日は休止となり、第6話は15日に放送される。

民放各局も選挙特番を放送するため、連続ドラマの放送を休止する。俳優・鈴木亮平が主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）も8日は放送休止となり、第4話を15日にオンエアする。ドラマ公式サイトは1日、「※2月8日は『選挙の日2026』の放送となります」と伝えていた。

女優・篠原涼子主演の日本テレビ「パンチドランク・ウーマン ―脱獄まであと××日―」（日曜後10・30）は、2週連続で放送を休止し、次回は2月22日放送予定。Hey！Say！JUMPの伊野尾慧、女優の松本穂香がダブル主演するテレビ朝日系ドラマ「50分間の恋人」(日曜後10・15）も8日は特別編成のために休止となるなど、現在、日曜日に放送中の連続ドラマは4本が放送休止の対応となる。

SNSでは「選挙特番で休止は仕方ないけど、視聴者としては痛いね」「突発で選挙が入ると、日曜のドラマが休止になるのがキツいよな」「ツライ…」「続きが気になるのに」などのコメントが書き込まれていた。