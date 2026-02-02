「日本ハム２軍紅白戦、白組１−２紅組」（２日、かいぎんスタジアム国頭）

新庄剛志監督が試合後、元中日投手の山本昌氏と、同内野手の山崎武司氏を臨時コーチとして招くと明らかにした。

新庄監督は、山本氏について「３０代も４０代も５０代も全部一緒の山本昌さんなんですよ、よくこれだけ変わらずあの投球ができるな、と」と説明。「３０歳を越えた宮西君、加藤君、山崎福也君、堀君とか左ピッチャー。５０歳までやれたということは何かのテクニックがないと無理だし。野球脳、インコースの使い方とか、一塁ランナーを二塁にやらないテクニック。あとスクリューボールの使い方。器用さも持っているような気もするので聞いてみたい。左ピッチャーオンリーで」と話した。

山崎氏については「中日の２軍の時、僕もタイガースの２軍でプレーしていた、すごいバッターだな、と。レベルが違うくらい飛ばしていて本塁打王を取られた」と回想。さらに楽天移籍後に「ものすごく本塁打がまた増えた。３５、３６歳くらいから４０近くまで飛ばすコツを持っている方。配球、初球スライダー一本で待てる選手だった。うちの打者は距離を飛ばすバッターがいるから、そういうところを２日間、教えてもらえたらうれしい」と説明した。

山崎氏は１０〜１２日、山本昌氏は１１、１２日に臨時コーチを務める予定だといい、「プライベートジェット用意して来てもらおうかな。名古屋からキーンってね」とうれしそうに話した。