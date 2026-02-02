ミサワホームが南極で培った技術が使われている

北海道ジェイ・アール都市開とミサワホームは、JR函館駅隣接のトレーラーハウス型無人ホテル「JRモバイルイン函館」が2026年1月31日にグランドオープンすると発表しました。

【画像】す、すげえ!! 快適そう！ これが、モバイルイン函館室内です

この施設は、JR北海道グループが進める鉄道沿線価値向上のためのまちづくりの取り組みから生まれた「JRモバイルイン」の4号店になります。客室には、ミサワホームが開発したトレーラーハウス「MISAWA UNIT MOBILITY 『MOVE CORE（ムーブコア）』」が使用されています。

一見ただのトレーラーハウスに見えますが、「ムーブコア」にはミサワホームが半世紀以上にわたる南極の昭和基地における建設サポートで培った極限環境の技術が応用されています。そのため、寒さの厳しい冬期や駅隣接地という環境下においても、高品質な住環境と、唯一無二の宿泊体験を提供できるとのことです。

全5室の客室すべてに、停車中の車両や転車台を間近に眺めることができるウッドテラスを設けており、圧倒的なロケーションをいかした本施設を通じて、函館を訪れる方々へ心躍るような旅のひとときを提供するとともに、駅を中心とした新たな人の流れを創出し、地域経済の活性化に役立てることが、北海道ジェイ・アール都市開の狙いとなっています。