Á´¹»ÉÍ³èÆ°¤¬³¤¤ò¼é¤ë»ÈÌ¿´¶¤ËÄ¾·ë Âè26²ó´Ä¶­Èþ²½¶µ°éºÇÍ¥½¨¹»­£ ¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔÎ©»ûÇñ¾®³Ø¹»

¡¡ÃÏ°è¤Î´Ä¶Èþ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¾®¡¦Ãæ³Ø¹»Åù¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö´Ä¶Èþ²½¶µ°éÍ¥ÎÉ¹»ÅùÉ½¾´»ö¶È¡×¡Ê¼çºÅ¡á¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¿©ÉÊÍÆ´ï´Ä¶Èþ²½¶¨²ñ¡¢Î¬¾Î¡¦¿©´Ä¶¨¡Ë¡£26²ó¤ò¿ô¤¨¤ëº£Ç¯ÅÙ¡¢ºÇÍ¥½¨¹»¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿³Ø¹»¾Ò²ðÆÃ½¸¤Î3²óÌÜ¤Ï´Ä¶Âç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔÎ©»ûÇñ¡Ê¤Æ¤é¤É¤Þ¤ê¡Ë¾®³Ø¹»¤À¡£¡ÖÂè26²ó´Ä¶Èþ²½¶µ°éÍ¥ÎÉ¹»ÅùÉ½¾´¼°¡×¤Ï1·î30Æü¡¢ÀõÁð¥Ó¥å¡¼¥Û¥Æ¥ë¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
»ùÆ¸¤ÎÂÎ¸³³èÆ°»Ù¤¨¤ëÃÏ°è¤Ø²¸ÊÖ¤·
¡¡º´ÅÏÅç¤¬²£¤¿¤ï¤ëÆüËÜ³¤¤ò¸«²¼¤í¤¹¹âÂæ¤Ë·ú¤ÄÆ±¹»¡£·Ã¤Þ¤ì¤¿Î©ÃÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢³¤¤¬ÉñÂæ¤ÎÉÍ³èÆ°¤Ë½»Ì±¤È¶¨Æ¯¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ê³èÆ°¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤¹¤Ù¤¯³èÆ°¤òºÆ¹½ÃÛ¡£»ùÆ¸¼çÂÎ¤ÎSDGs¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·¤¿¤ÊÁ´¹»ÉÍ³èÆ°¤¬2023Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¹»¶è¤Î»ûÇñÃæ±û³¤¿åÍá¾ì¤ÎÀ¶ÁÝ³èÆ°¤À¡£³¤³°¤«¤é¤ÎÉºÃå¤´¤ß¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢Àî¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ¦¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤´¤ß¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿»ùÆ¸¤Ï¡¢³¤´ß¤Î¸½¾õ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤é¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢²ó¼ý¤´¤ß¤Ï6Ç¯À¸¤¬³Ø¹»¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê·Ç¼¨¡¢Á´¹»¤Ë¤´¤ß¤Î¼ïÎà¤äÎÌ¤òÊó¹ð¡¢ÃÏ°è¤Ø¤â¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³¤¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿»ùÆ¸¤Ï¡¢ÃÏ°è¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Æ¤é¥³¥ß¥Õ¥§¥¹¡×¤Ç¡¢³¤¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ö¡¼¥¹¤òÀßÃÖ¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢»ùÆ¸¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¡¢³¤´ß¤Ç²ó¼ý¤·¤¿¥·¡¼¥°¥é¥¹¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼ºî¤êÂÎ¸³¶µ¼¼¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËÂç¿Íµ¤¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´Ä¶¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖÉ¸¸ì¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò»ùÆ¸¤¬´ë²è¡£ÃÏ°è¤«¤é100°Ê¾å¤ÎÉ¸¸ì¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¿³ºº¤â»ùÆ¸¤¬¹Ô¤¦¡£É¸¸ì¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¿³ºº¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´Ä¶¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÃÏ°è¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À³èÆ°¤¬¿»Æ©¡£ÀÎ¤«¤é½»Ì±¤È³Ø¹»¤Îå«¤¬¶¯¤¤ÅÚÃÏÊÁ¤À¡£¸ÅÂåÊÆ¤äÌ£Á¹¡¢³¤¿å¤ò»È¤Ã¤¿±ö¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊÂÎ¸³³Ø½¬¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºûÀî¤«¤¹¤ß¤µ¤ó¡Ê¾®6¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç»Å¹þ¤ó¤À¤ê¼ý³Ï¤·¤¿¤ê¤·¤¿Ì£Á¹¤äÇß´³¤·¡¢¤ªÊÆ¡¢¤´¤Þ±ö¤Ê¤É¤ÏÉ¸¸ì¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¾ÞÉÊ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£½»Ì±¤ÎµÆÃÏ·û»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Æ¤é¥³¥ß¥Õ¥§¥¹¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³¤¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢»ùÆ¸¤¿¤Á¤ÏÃÏ°è½»Ì±¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢³¤¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤òÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢³èÆ°¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¸ú²Ì¤¬Ãå¼Â¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë