眼鏡市場を展開するメガネトップは、カメラを搭載したスマートグラス「Linse（リンゼ）」と、オーディオグラス「Linse Lite（リンゼライト）」を2月6日に発売する。価格は「Linse」が5万5000円、「Linse Lite」が1万9800円。全国の眼鏡市場130店舗で取り扱われる。

Linse

Linse Lite

同社は、ガジェットとしての新しさだけでなく、「毎日かける眼鏡として成立するか」を基準に開発した、眼鏡市場ならではのスマートグラスだとしている。

メガネトップ 商品開発グループ グループ長 早田直純氏

カメラおよび撮影機能

「Linse」の本体左側にはカメラが搭載されており、動画および写真を撮影できる。操作は本体のシャッターボタンに加え、音声操作や専用スマートフォンアプリからも行える。

両手が塞がった状態でも自身の目線で撮影できることから、例としてラジコンの操作や工作の記録、業務用の教育マニュアル作成といった用途が挙げられていた。

Linseで撮影。撮影できるのは縦構図のみ

オーディオおよび通話機能

いずれも耳を塞がないオープンタイプのスピーカーをツルに内蔵しており、周囲の音を聞きながら音楽を楽しめる。

Linse

Linse Lite

スピーカーは音漏れを最小限に抑える工夫も施されている。あわせて、「Linse」にはノイズキャンセリング機能も搭載されており、騒がしい場所でも通話がしやすいという。

プライバシーと安全への配慮

メガネトップは、海外ではスマートグラスが発売されている一方で、日本では展開されにくい背景として、プライバシー意識の高さや法規制の存在を挙げる。

一方で、スマートグラスが「特別なもの」から「日常の選択肢」へと移行しつつあると捉え、「誰よりも早く出すこと」ではなく、「社会に受け入れられる条件をどこまで具体的に形にできるか」を重視して商品開発を進めてきたという。

その結果、「Linse」には複数のプライバシー保護機能が盛り込まれた。撮影中は正面のLEDが点滅して周囲に知らせるほか、撮影時にはシャッター音が鳴る仕様としている。また、正面のLEDセンサーを指などで覆った状態では撮影できない仕組みも備えた。

取扱方法について対面で説明

「Linse」と「Linse Lite」は、全国の眼鏡市場130店舗で取り扱われる。オンラインショップでの販売は行わない。取り扱い時の注意点や利用マナーについて対面で説明できる環境を重視し、対面販売のみの形式を採用したという。

価格は「Linse」が5万5000円、「Linse Lite」が1万9800円。いずれも追加料金6200円で度付きレンズに変更できる。

Linseにはバッテリー入りケースが付属。充電もケースにいれておこなう

Linse Liteはケーブルで充電

Linseのスペック 項目 内容 本体 大きさ 約4.7×15.1×16.4cm 重さ 約45g 通信方式 Bluetooth Ver.5.3 / Wi-Fi 6 最大通信距離 約10m 対応プロファイル HFP/OPP/A2DP/AVRCP 対応コーデック SBC/AAC バッテリー リチウムポリマー電池連続再生時間：約4時間充電時間：約1時間 防水性能 IP54 カメラ 写真：JPEG 3000×4000px動画：MP4 1920×1440px 30FPS ボイスメモ MP3 AAC ストレージ 32GB 専用ケース 大きさ 約縦7.1×横17.5×奥行き5.3cm 重さ 約130g バッテリー リチウムポリマー電池充電時間：約3時間充電端子：USB Type-CInput：5V1.0A~5V2.4A Linse Liteのスペック 項目 内容 本体 大きさ 約4.4×13.8×15.6cm 重さ 約40g 通信方式 Bluetooth Ver.5.3 最大通信距離 約10m 対応プロファイル HFP/HSP/A2DP/AVRCP 対応コーデック SBC/AAC バッテリー リチウムポリマー電池 80mAh連続再生時間：約5時間30分待機時間：約160時間充電時間：約2時間 防水性能 IPX4 充電用ケーブル 長さ 約60cm 形状 USB Type-A to マグネットコネクタ