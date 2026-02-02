志田未来、ライブT姿でFRUITS ZIPPERの東京ドーム公演参戦「推し活姿可愛すぎ」「ENERGYに溢れてる」の声
【モデルプレス＝2026/02/02】女優の志田未来が2月1日、自身のInstagramを更新。7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）のライブに訪れたことを明かした。
【写真】32歳人気女優、人気アイドルの東京ドーム公演満喫
◆志田未来、FRUITS ZIPPERのライブに参戦
2月1日、FRUITS ZIPPERが初の東京ドーム単独公演「FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026『ENERGY』」を開催。するとかねてからFRUITS ZIPPERのファンを公言し、何度もライブに参戦している志田は「FRUITS ZIPPERさんの東京ドーム公演『ENERGY』に参戦してきました」と同公演に訪れたことをオフショットとともに報告した。志田は同公演のTシャツを着用しており「本当に素敵な時間で大好きな気持ちが溢れて溢れて、終始感動しっぱなしでした みんな可愛くてキラッキラッに輝いてました とっても幸せな時間でした！ありがとう FRUITS ZIPPER最強！！！！！！」とライブの感想をつづっている。
◆志田未来の投稿に反響
この投稿には「推し活姿可愛すぎ」「ENERGYに溢れてる」「同じ空間にいたなんて」「愛が伝わる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】