3児の父・つんく♂「おついたち」月初めの赤飯弁当公開「奥様の手作り？」 「彩りが綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/02/02】音楽家／総合エンターテインメントプロデューサーのつんく♂が2月1日、自身のInstagramを更新。月の始まりを祝う「お赤飯弁当」を公開し、注目を集めている。
【写真】天才音楽プロデューサー「奥様の手作り？」鶏肉＆野菜など副菜もたっぷり赤飯弁当
つんく♂は「2026年もあっという間に1ヶ月が過ぎたね。早過ぎる」と切り出し、2月の「おついたち（朔日）」を迎え、色鮮やかな「お赤飯弁当」の写真を投稿。ふっくらと炊き上がったお赤飯に焼いた鶏肉、彩り豊かなインゲン、トマト、ポテトなどが2つの弁当箱にバランスよく詰められている。「健康一番、今月もがんばろ！」と前向きなメッセージを記している。
また、「モーニング娘。にSparklingEyes、その他、絶賛作曲中〜！」と近況報告している。
この投稿には「奥様の手作り？」「美味しそう」「お祝いする習慣が素敵」「彩りが綺麗」「飯テロすぎる」「元気が出てくるお弁当」といった反響が寄せられている。
つんく♂は2006年8月に元モデルの女性と結婚。2008年4月に双子の男児と女児が誕生し、2011年3月には第3子となる女児が誕生した。2016年からはハワイに移住している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
