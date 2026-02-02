非イケメンの男性が「美人を口説き落とせた理由」９パターン
美男美女のカップルは珍しくないですが、世の中には「美女と野獣」のカップルも決して少なくありません。ルックスに恵まれない男性が美女と付き合うには、どんなアプローチが効果的なのでしょうか？ そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「非イケメンの男性が『美人を口説き落とせた理由』９パターン」をご紹介します。
【１】先輩として色々指導するなど、頼り甲斐をアピールした
「立場を活かした」（２０代男性）という意見のように、先輩や上司といった「目上の立場」から優しくフォローすることで、頼り甲斐のある男性と思ってもらえるケースもあるようです。誰にでも使える方法ではないにしろ、その状況にあれば頑張ってみる価値はありそうです。
【２】「君を幸せにするのは俺だ」と自信満々にアプローチした
「とにかく自信を持って接することが大事」（３０代男性）など、美女に対しても臆せず堂々と接することは、最低限のハードルと言えそうです。「必ず幸せにしてみせる」と信念を持ってアプローチすることで、真心が伝わる可能性はゼロではないでしょう。
【３】自分のコンプレックスをすべて伝えて、素の姿を晒した
「格好をつけずにありのままの自分を見せた」（２０代男性）など、美女の前では良い所を見せたくなるものですが、あえて弱さをさらけ出すことで、信頼をつかめるケースもあるようです。かなりの高等テクニックですが、欠点を上回る魅力と一緒にアピールすれば効果的かもしれません。
【４】一度だけでなく、時間をかけて何度も「好きだ」と告白した
「何度も伝えることで信用してもらえる」（２０代男性）など、美人は多くの男性に好かれるため、軽い気持ちのアプローチに対する警戒心が高くなります。外見だけでなく内面にも惹かれていることを繰り返し告白して、真剣な気持ちを伝えることが肝心でしょう。
【５】美人だからと特別扱いせず、一人の女性として普通に接した
「緊張せずいつも通りの自分でいること」（２０代男性）など、美人を前にすると肩に力が入ってしまう男性は多いですが、こちらの緊張は相手に伝わってしまうもの。リラックスしてごく普通に接することで、一人の男性として意識してもらえるようです。
【６】初対面から「君に夢中になった」と宣言して強気に押しまくった
「短期決戦で勝負をかけた」（３０代男性）など、出会った直後からアプローチしまくることで押し切れるケースもあるようです。万人向けとはいえない一か八か的な方法ですが、男性の情熱が良い具合に伝われば、上手くいく可能性もありそうです。
【７】マメな連絡を繰り返し、何度でもめげずにデートの申し込みをした
「１回や２回断られてもくじけてはいけない」（２０代男性）など、美人は多くの男性からアプローチされるため、「断ること」が習慣化されているケースも多いようです。相手に迷惑をかけない範囲で粘り強くアプローチを続けることで、態度が変わるかもしれません。
【８】彼女の話を聞く役割に徹し、信頼されることを目指した
「美人は意外と悩みが多い」（２０代男性）など、美しい女性は目立つゆえに悩みも絶えないようです。まずは相手の話をよく聞き、相談相手として信頼されることで、一人の男性として意識してもらえるようです。慌てずゆっくり親しくなることを目指したいものです。
【９】「なぜそんなにかわいいのか」を連発し、とにかく褒めちぎった
「やっぱり褒めるのは有効」（１０代男性）など、美人は褒められ慣れているとはいえ、ストレートに美しさを讃えられて喜ばない女性はいないようです。それだけで十分とはいえませんが、「あなたを恋愛対象として見ている」とアピールすることは重要と言えるでしょう。
ほかにも、「非イケメンの男性が『美人を口説き落とせた理由』」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
