「ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ RX-105 Ξガンダム（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女Ver.）」が2月2日16時よりプレバンにて予約開始ファンネル・ミサイルオプションパーツセットも登場
BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ RX-105 Ξガンダム（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女Ver.）」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月2日16時より予約受付を開始する。発送は8月を予定し、価格は35,200円。
本商品は映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」に登場するモビルスーツ「クスィーガンダム」をROBOT魂（Ka signature）シリーズで立体化したもの。カトキハジメ氏監修による、緻密な造形と彩色により劇中さながらのデザインが再現されている。
新規武装のビーム・ライフル・バレルホルダーや劇中にてあらわとなったガンダム・フェイスを再現した頭部パーツが付属する。彩色も新たにポイントとなる部分にパール塗装が施されている。
また、オプションパーツとして「ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ Ξガンダム/ペーネロペー専用 ファンネル・ミサイルオプションパーツセット」も2月2日17時より予約受付を開始する。
別売りの「ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ RX-105 Ξガンダム（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女Ver.）」、「ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ RX-104FF ペーネロペー（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイVer.）[Re:Coordinate]」などと合わせることで、劇中のファンネル・ミサイルの発射状態を表現することができる。
ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ RX-105 Ξガンダム（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女Ver.）
2月2日16時より予約開始
8月 発送予定
価格：35,200円
◤ ROBOT魂（Ka signature）- ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@gundam_tamashii) February 2, 2026
＜SIDE MS＞ RX-105 Ξガンダム（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女Ver.） ◢
詳細情報公開――
📌https://t.co/HGoZBzyjtp
2026年2月2日16時 魂ウェブ商店にて予約受付開始。#閃光のハサウェイ #キルケーの魔女#ガンダムフィギュア #ROBOT魂 pic.twitter.com/4Hzvi5Q2Br
ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ Ξガンダム/ペーネロペー専用 ファンネル・ミサイルオプションパーツセット
2月2日17時より予約開始
8月 発送予定
価格：3,850円
(C)創通・サンライズ