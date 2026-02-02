Ｊリーグは２日、２月６日に開幕する特別大会「明治安田百年構想リーグ」の開幕イベントを都内のＭＵＦＧ国立で行い、Ｊ１の２０クラブから選手１人ずつが出席した。

＊ ＊ ＊

ＦＣ東京からは、Ｕ［２３日本代表の一員として１月のアジア杯制覇に貢献し、Ａ代表として北中米Ｗ杯出場目指すＭＦ佐藤龍之介が出席した。

岡山への期限付き移籍を経て、再びＦＣ東京のユニホームに身を包む１９歳は「待ちに待ったというか、岡山にいる間も東京の試合はずっと見ていた。ようやくプレーできるのが楽しみ」と胸を高鳴らせた。

背番号１０としてＵ―２３日本代表（Ｕ―２１世代での編成）をアジアの頂点に導いたばかりのアタッカーは「コンディションはめちゃくちゃいいので。スムーズに合流できている」と手応えを示し「やりがいのあるサッカーが今年はできるかなと思っている」と胸を張った。

自身にとっては、６月の北中米Ｗ杯の日本代表選出を目指す半年間となる。佐藤は「圧倒的な数字とプレーを見せ続けないと、その道はない」と自覚し「もう１段階、２段階レベルアップしたい。結果にこだわっていく」と息巻いた。