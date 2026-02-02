プロ野球・巨人の中山礼都選手が2日、春季キャンプを行っている宮崎で今季への意気込みを語りました。

「すごく体も動いていますし、守備もバッティングもいい状態」と順調な調整ぶりを明かした中山選手。

体の厚みが増したことを問われると、「ここ何年かずっとトレーニングを続けてきているが、その成果が少しずつ出てきた」と返答。「(体重は)そこまで増やしていない、昨年から1〜2kg(増)ぐらい。筋肉量がすごく増えた」と、パワーアップしたことを明かします。

「まだ外で打つ機会がないが、室内練習でも打球の強さが変わってきているので楽しみ」と、筋肉増による打撃面の手応えを語った中山選手。守備面では今季から外野手登録となり新たな練習メニューをこなしていますが、「同じ外野手の方と一緒にノックを受けていて『やっぱりうまいな』と感じる。自分も負けていられないのでもっとたくさん練習したい」とさらなる成長に余念がありません。

そして「いままで1軍では年下だったが、今年は自分が引っ張っていく気持ちを持ってキャンプから取り組んでいく」と意気込み。具体的な目標は「ホームラン2桁は絶対取らないといけない数字」と、昨季の7HRからさらなるキャリアハイ更新を掲げます。

最後に解説の村田真一さんから“130試合先発、打率.280、15HRぐらい打ってほしい”と発破をかけられると、「全試合出ます！」と力強く宣言した中山選手。プロ6年目の23歳がさらなる飛躍を誓います。