本郷奏多、結婚祝福に笑顔「ありがとうございます」
俳優の本郷奏多が2日、東京・銀座のGINZA SIX「観世能楽堂」で行われたコーエーテクモゲームスのダーク戦国アクションRPG「仁王」シリーズ最新作『仁王3』（6日発売、PlayStation5／Steam）の完成発表会に参加。結婚を祝福されると笑顔を見せた。
【動画】本郷奏多、記者からの結婚祝福に笑顔 結婚後も新作ゲームに没頭？
本郷は今年1月1日にXで「ご報告」と題した文書を投稿。「いつも応援してくださっている皆さま お世話になっている関係者の皆さま」に宛て、「私事ではございますが、この度、入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と結婚を発表し、「なお、お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」と伝えた。続けて「皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、一つ一つのお仕事に向き合い、より一層精進してまいります」と意気込み、「今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます」と結んでいた。
この日、フォトセッション終了時に報道陣から「ご結婚おめでとうございます」と祝福の声が。本郷は笑顔で「ありがとうございます」と返していた。
主人公の弟である徳川国松を本郷が担当する。キャラクターのイメージに合わせた華やかな和装で登場。本郷は「国松を意識しておでこを出してきました」とにっこり。本郷をモデリングし、そっくりなビジュアルとなったキャラクターの動画も公開された。本郷は「本郷奏多っぽい（笑）」と喜ぶ。黒い笑い声が会場内に響き「いつも悪い役。真っすぐな正義をやったことがない。闇落ち得意です！」と苦笑いを浮かべながらも自信を見せていた。
イベントには卑弥呼役の土屋太鳳も参加した。
「仁王」シリーズは、日本の戦国時代などをモチーフにした世界を舞台に、武士や妖怪たちと戦いを繰り広げるダーク戦国アクションRPG。2017年に『仁王』、2020年に『仁王2』をリリースして以降、全世界累計販売本数850万本を超えた。
『仁王3』では、シリーズの特徴である「ハードな侍アクション」「戦国武将たちと紡ぐ重厚なオリジナルストーリー」「のめり込めるハクスラと奥深いビルド構築」「充実のオンラインマルチプレイ」といった要素が正当進化。さらに「試練に満ちた手応えのあるオープンフィールド」や「サムライとニンジャ2つのバトルスタイル」など多数の新要素により、Team NINJAの粋を集めた「戦国死にゲー」に昇華している。
