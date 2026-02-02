お笑いコンビの トータルテンボスの藤田憲右さんが、自身のインスタグラムを更新。

ダイエットを行った、ビフォーアフター写真を公開しました。



【写真を見る】【 トータルテンボス・藤田 】 ダイエットで「１７．４キロ減」 ビフォーアフター写真に反響 「努力の証すね！」「かっこいいです！」





２０２５年４月１日のインスタグラムで、藤田憲右さんは「８５．５ｋｇ」と表示された体重計と、自身の身体の写真と共に「近年最重量！アメリカフードのボリュームとカロリーの火力にやられて激太り！ここに晒す事にします。」「そして今日からダイエット始めます。」と、投稿。







続けて「目標は-10キロの75キロ」と、綴っていました。







そして、２０２６年１月３０日、藤田憲右さんは「4月から始めたダイエット！ 目標の68キロ達成！」と記すと「６８．１ｋｇ」と表示された体重計と、引き締まった肉体の写真をアップ。



続けて「食事制限と筋トレを続けるてたどり着いた。しかし皮が余ってる。どうしたらイイんだ？コレ？笑笑」と、綴っています。







この投稿にファンからは「すごい！！！！！めっちゃ痩せましたね！！！すごすぎます」・「おめでとうございます！努力の証すね！」・「かっこいいです！」などの反響が寄せられています。





【 藤田憲右さん プロフィール 】

生年月日：1975年12月30日

身長：180cm

血液型：A型

出身地：静岡県

趣味：グルメ/高校野球情報収集/ゴルフ/バイク

特技：プロ野球選手の出身校当て

出身/入社/入門：1997年 NSC東京校 3期生







【担当：芸能情報ステーション】