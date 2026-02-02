タレントの有吉弘行が１日、ＪＦＮ「有吉弘行のＳＵＮＤＡＹ ＮＩＧＨＴ ＤＲＥＡＭＥＲ」で第２子が誕生したことを報告。妻・夏目三久さんが出産入院のため、第１子をワンオペで面倒見ていると発言したことで、ネットでは驚きが広がっている。

有吉はラジオで第２子の誕生を報告し「この１週間、２週間は妻も不在だったので、私はワンオペで子どもの面倒を見ていました」とコメント。妻が出産のため入院している間は、父と子だけになるため、その間は、ワンオペで育児を行っていたという。

有吉と言えば、各局に冠番組を持つ超売れっ子。多忙な有吉がワンオペをしていたことが明らかになり、ネットも驚き。「あのクッソ多忙な有吉がワンオペで上の子の世話をしていたというのか」「有吉が２週間ぐらいワンオペしてたって話、ステキ。お疲れ様です」「有吉さんの神旦那っぷりが凄すぎる。多忙過ぎる仕事をしながらもこなす。奥さまが羨ましい」などの声が上がっていた。

有吉は２１年４月に元日本テレビの夏目三久さんと結婚を発表。２４年３月に第１子の妊娠を報告している。