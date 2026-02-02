「ＤｅＮＡ春季キャンプ」（２日、宜野湾）

ＤｅＮＡ・入江大生投手が、今季から先発に転向することが明らかになった。

入江は昨季は開幕から抑えを担い、２２セーブをマーク。ルーキーイヤーの２０２１年に先発を務めた経験があるが、プロ２年目以降は救援として活躍していた。大原投手コーディネーターから先発転向を打診されたと「明かした入江は「ぜひやらせてください、と。もちろん不安もありますけど、後先考えずにとにかくやってみようと」と話した。

小杉投手コーチは「先発できる能力があるからっていうのは、ずっと思っていたこと。あとは、ケイ、ジャクソン、バウアーがいなくなるっていうところで、当然そのイニングを埋めなきゃいけないと思うんですけど、先発できる能力があるから推薦しました」と話した。

入江はこの日、ブルペンで約７０球を投じた。５年ぶりの先発復帰となり、新たな球種カーブなど入念に確認しながら投げ込んだ。入江は先発で長いイニングを投げるためにも「（カーブは）大事ですね。１００％を常に出し続けるのは体にも負担がかかるし、打者も慣れてくる。アクセント、強弱をつけられるボールだと思うので、練習して自分のものにして、有効に活用していくのが大事」と話した。