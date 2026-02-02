明石家さんま（70）が1日放送のテレビ朝日系特番「祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP」に出演。元妻の大竹しのぶとのエピソードを語った。

さんまは、大竹と意見が合わず「ケンカになるわけですよ」と告白。「旦那が風呂上がりに楽しみにしているプッチンプリンを風呂入ってる間に食べるって怒りますよね」と問いかけた。

「その前に冷凍庫にプッチンプリンを入れておくんですよ。風呂の間だけ冷凍するんです。ちょっと固くなった冷たいプッチンプリンを食べるのが楽しみで。で体ふいて、『もうすぐプリンや』とか言いながら来たら、ダイニングでそのプリンを（大竹が）食べてたんです」と楽しみにしていたプリンを食べられたエピソードを語った。

「（大竹が）『これ冷えてる』って。俺が冷やしたんや！」と当時の大竹のモノマネを交えつっこんだ。「『それでプッチンせえよそれ』って。『何言ってるわけ？』（大竹）。『下プッチンしてプッチンプリンや』」とプッチンプリンの食べ方にもつっこんだやりとりも明かした。

徹子から「公で離婚した理由がプッチンプリンってね、ちょっと聞こえが悪いね。でも本当はどういう離婚の理由だったんだっけ？」と笑いながら聞かれると、「言えるか！ そんなもん」とつっこみ、スタジオを笑わせた。