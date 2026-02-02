職場の人間関係に疲れて、人との関わりを減らしたいと思ったことはありませんか。株式会社ビズヒッツ（三重県鈴鹿市）が運営する「Biz Hits人材紹介・人材派遣業専門ホームページ制作代行サービス」のアンケートによると、一人でコツコツできる仕事が好きな人の41.6%が「人間関係のストレスが少ない」を理由に挙げ、35.8%が「自分のペースでできる」ことを魅力として回答していました。



【写真】還暦でもナイトワーカー！「30半ばまでが限界だ」なんて半分ウソ…生き残ったベテランたちは“図太さと体力”が桁違い

「一人でコツコツできる仕事が好き」と答えた男女500人を対象に、2025年7月にインターネットで実施されました。



「一人でコツコツできる仕事」が好きな理由は、上位が「人間関係のストレスが少ない」（41.6％）、「自分のペースでできる」（35.8％）、「集中できる」（18.0％）、「達成感を得やすい」（6.4％）、「周囲の目が気にならない」（3.6％）でした。回答者からは以下のようなコメントが寄せられています。



【1位：人間関係のストレスが少ない】

▽以前接客業をしていたときに、人間関係に悩まされていました。しかし、一人でコツコツできる仕事は必要以上のコミュニケーションがないので、気楽に仕事ができます（20代 男性）

▽あまり他人と話すことが得意ではなく、一人で行うほうが見られているプレッシャーから解放されて、作業がはかどる（30代 女性）

▽他人と連携して行う作業は、気を遣いすぎて疲れてしまう。また他人の粗が見えてしまうと、自分のメンタルが病んでしまう。だから、一人でできる仕事のほうがいい（40代 女性）



【2位：自分のペースでできる】

▽自分のペースで仕事ができて、邪魔が入らないから（20代 男性）

▽周りの人から急かされることがないので、自分のペースで取り組めるから好きです（30代 女性）

▽誰かと一緒に仕事をすると、相手のペースや考え方に合わせる必要が出てきます。人によっては合わせることにかなりストレスを感じ、仕事自体が進まないこともあります。私もたまに一人で作業するときのスピードは、人とやるよりも明らかに早く、最大効率でできると感じます（40代 男性）



【3位：集中できる】

▽みんなで仕事するのも嫌いではないが、一人でやったほうが自分の作業に集中でき、効率良くできると思う（20代 男性）

▽たくさんの人がいると集中力が切れてしまう。また周りの人と自分を比べてしまうことを避けられるからです（30代 女性）

▽集中して作業をしたいので、周囲の雑音やおしゃべりのない場所で仕事をしたい（40代 女性）



【4位：達成感を得やすい】

▽人を説得したり人と協業したりするような仕事に比べて自己責任は重いが、できあがれば100％自分の成果となる（40代 女性）

▽自分の努力が成果に直結することで達成感を得られる点にも、魅力を感じます（50代以上 男性）



【5位：周囲の目が気にならない】

▽コミュ障なので、他人の目を気にせずできる仕事のほうが、ストレスなくできる（30代 女性）

▽他人の目を気にせずに、自分が思う「効率の良い方法」で仕事を進められるところ（30代 女性）



「一人でコツコツできるおすすめの仕事」を尋ねたところ、1位は「製造スタッフ」（13.6%）、2位は「データ入力」（13.2%）、3位は「軽作業スタッフ」（11.0%）でした。続いて「清掃員」（7.2％）、「ライター」（6.8％）、「事務職」（4.6％）、「内職」（4.0％）という結果となりました。



経験者からは以下のようなコメントが寄せられています。



【1位：製造スタッフ】

▽パン工場の夜勤。基本的に流れてくるパンの検品作業なので、ほとんど無言で作業できる。休憩時間も、みんなトイレに行くので雑談がない。マスクもするので、無表情でも何も言われなくて気が楽でした（20代 女性）

▽製造メーカーの工場作業。一人で黙々と決められた数だけプレス加工すればいいですし、簡単で失敗が少ないので初心者・未経験者向きです（40代 男性）



【2位：データ入力】

▽指示される際に疑問点を明確にしておけば、自分のペースで仕事を行える点がいいと思います。あまり責任や負担が大きくないこともいいです（30代 男性）

▽在宅のデータ入力。自分のペースでできて、他人にペースを乱されることがなく、人に気を使わなくてもいい。ただ、自分がやっている仕事は、時給に変換するととても安く、兼ね合いが難しい（50代以上 女性）



【3位：軽作業スタッフ】

▽通販サイトの倉庫での作業。基本一人。永遠に同じ仕事をしていても苦じゃない人だったら、適任だと思う（20代 男性）

▽軽作業スタッフ、梱包スタッフ。基本自分のペース・やり方で作業できます。慣れてくるとスピードも上がり、作業自体も楽に感じてきます。また最低限のコミュニケーション以外はしなくても問題ないので、報連相ができれば口下手な人でも問題なく働けると思います（30代 女性）



【4位：清掃員】

▽ホテルの客室清掃。手順を覚えてしまえば1人で黙々と作業できるし、他の人との会話はほぼなくて気が楽。部屋がキレイに整うと気持ちがいい（30代 女性）

▽マンション清掃員。決まった時間内に作業を完了できれば、人との関わりは完了報告と住民への挨拶程度で済む（50代以上 男性）



【5位：ライター】

▽納期などはあるけど、それ以外は自由（20代 女性）

▽出来高制であれば、納期さえ守れば完全に自分のペースで仕事を進められるため（30代 女性）

▽在宅で仕事が完結し、時間の縛りがない。自分が使える時間の中で、仕事を行える（40代 男性）