新カローラSUV！

トヨタのタイ法人は2026年1月9日、現地で生産してるSUV「カローラ クロス」を改良し、2026年モデルとして発売しました。

カローラ クロスは、グローバルベストセラーモデル「カローラ」シリーズ初のSUVとして2020年にデビュー。セダンやハッチバックで培った信頼性と実用性をベースに、SUVならではのユーティリティを融合させたモデルとして、世界中で高い評価を受けています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ“新”「カローラ“SUV”」です！ 画像で見る（77枚）

今回タイで発表された改良モデルでは、従来エントリーグレードとして設定されていたガソリン車「スポーツ」が廃止され、パワートレインはハイブリッド車（HEV）に一本化されました。これにより、環境性能と実用性を重視したラインアップへと再編されています。

グレード構成はHEVの新たなエントリーグレードとして追加された「スマート」をはじめ、「プレミアム」「プレミアムラグジュアリー」「GRスポーツ」の4種類です。

スマートは最安グレードに位置づけられながら、運転席8ウェイパワーシート、ワイヤレス接続対応の10.1インチオーディオディスプレイ、バックカメラ、ブラインドスポットモニタリングなどを標準装備。コストパフォーマンスに優れた仕様になっています。

GRスポーツは、内外装が専用デザインとし、フロントグリル、ホイールアーチ、ドアミラー、キャビン部（各ピラーとルーフ）をブラックで統一。精悍なスタイリングによって、他グレードとは明確に差別化されています。

一方、スマート、プレミアム、プレミアムラグジュアリーでは、ボディ同色のハニカムグリルなどにより、クリーンで上質な印象を強めています。

ボディサイズは全長4460mm（GRスポーツは4455mm）×全幅1825mm×全高1620mm。パワートレインは1.8リッター直列4気筒エンジンに電気モーターを組み合わせたハイブリッドシステムで、システム最高出力122馬力を発生します。駆動方式はFWD（前輪駆動）のみ。日常使いを重視した構成です。

ボディカラーはモノトーンがホワイト、ブラック、セメントグレー、シルバーの4色。ツートーンはレッド＆ブラック、ホワイト&ブラックの2色で、GRスポーツのみの設定となります。

価格は98万9000バーツ（約500万円）からとなっています。