5月1日に日米同時公開される映画『プラダを着た悪魔2』の新予告が公開された。

参考：『プラダを着た悪魔2』“新予告の予告”公開 エミリー・ブラント×スタンリー・トゥッチも登場

本作は、誰もが憧れるファッション業界のトップ誌『ランウェイ』で働くこととなったアンドレア（アン・ハサウェイ）が、厳しく完璧主義なカリスマ編集長・ミランダ（メリル・ストリープ）のもとで奮闘する日々を描いた『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編。前作に続きデヴィッド・フランケルが監督を務めた。

前作から時は流れ、アンディとミランダはそれぞれどんな道を歩んだのか。公開された新予告では、時を経て再び集ったミランダ、アンディ、エミリー（エミリー・ブラント）、ナイジェル（スタンリー・トゥッチ）の“その後”が描かれる。

自信とたくましさを兼ね備え、『ランウェイ』編集部を久しぶりに尋ねるアンディ。ファッション界の頂点に君臨し続け、シャープでエレガントなルックスにより一層の磨きのかかったミランダとナイジェルの名コンビも健在ながら、ミランダはあの頃を思い出させる怪訝な顔でアンディを見つめ、「失礼、この人は？ 私も知ってる？」と、“毒舌っぷり”にも磨きがかかった鋭い一発をいきなり浴びせる。そんな展開で始まる映像は、かつてのように世界を飛び回るミランダへ同行しながら、アンディが忙しく奔走する仕事ぶりを映し出す。そして、後半にはかつてアンディの先輩として、ミランダのアシスタントを務めていたエミリーの姿が。アンディを見つけると「幻覚をみているのかしら？」と、こちらも“皮肉”に満ちたワードチョイスに磨きがかかっている。ラストには、変わらないながらも“アップグレード”したミランダ、アンディ、エミリー、ナイジェルらが顔をそろえた編集会議の様子が垣間見える。

あわせて公開されたUS版ティザービジュアルには、大きくモノクロに写し出されたミランダ、アンディ、エミリー、ナイジェルの姿が描かれ、4人の表情に重なるように「2」の文字が大きく配置されている。

（文＝リアルサウンド編集部）