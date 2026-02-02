¡Ö¤½¤ì¤¸¤ã¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇöÃå¤À¤Í¡×³§Æ£°¦»Òà¥Ö¥ë¥Ãá¤È¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö´¨¤µ¤è¤ê¾Ð´é¤ÎÇË²õÎÏ¡×¡Ö²¿¤À¤³¤ÎÆ©ÌÀ´¶¡×
¹õ¥ï¥ó¥Ô¤Ë¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó±©¿¥¤ê
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³§Æ£°¦»Ò(42)¤¬¹õ¤ÈÇò¤ÎÇöÃå¥³¡¼¥Ç¤Çà¥Ö¥ë¥Ãá¤È¿Ì¤¨¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖBS¥¤¥ì¥Ö¥ó¶¥ÇÏÃæ·Ñ¡×(BS11)¤Î°áÁõ¤Î¤Þ¤Þ²°³°¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¹õ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÇò¤¤¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤À¤±¤ÎÁõ¤¤¤Ç¡¢Åà¤¨¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡Ö#³°´¨¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤¤¤«¤Ë¤â´¨¤½¤¦¤ÊÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´¨¤µ¤è¤ê¡¢¤³¤Î¾Ð´é¤ÎÇË²õÎÏ¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¡×¡Ö¤½¤ì¤¸¤ã¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇöÃå¤À¤Í¡×¡Ö¤Ì¤¯¤Ì¤¯¤Ý¤«¤Ý¤«¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö²¿¤À¡¢¤³¤ÎÆ©ÌÀ´¶¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£