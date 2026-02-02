脳内出血で療養中の清原翔、33歳誕生日に近影ショット 仲間たちとの笑顔に祝福届く「充実した年に」「素敵な1年に」
2020年6月に脳内出血を発症し現在療養している俳優・清原翔が2日、自身のインスタグラムを更新し、33歳の誕生日を迎えたことを報告した。公開された近影ショットには、友人たちとともに穏やかな表情を見せる清原の姿が収められている。
【写真】仲間たちと笑顔！33歳誕生日に近影ショットを公開した清原翔
清原は投稿で「昨日みんなが祝ってくれた！」とつづり、誕生日を前後して仲間たちから祝福を受けたことを明かした。写真では、リラックスした雰囲気の中で笑顔を浮かべており、療養中ながらも充実した時間を過ごしている様子がうかがえる。
ファンからは祝福とともに「充実した年になりますように！」「これからもきよたんが毎日幸せに暮らせますように」「きよくんもみなさんもいい笑顔だなー！」「今年も沢山の笑顔に囲まれた、素敵な1年になりますように」などのコメントが続々と届いている。
清原は、ファッション誌『MEN'S NON-NO』の専属モデルとしてキャリアをスタート。17年、本格的に俳優活動を開始し、19年に出演したNHK連続テレビ小説『なつぞら』で注目を集める。その他の出演作として、映画『HiGH&LOW THE MOVIE 2 END OF SKY』（16年）、ドラマ『兄に愛されすぎて困ってます』（17年）、ドラマ『警視庁いきもの係』（17年）、など。
2020年に脳内出血を発症してからは、治療とリハビリに専念しており、昨年5月には約4年ぶりに“顔出し”で近影を公開し、多くのファンの歓喜を呼んだ。
