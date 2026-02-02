2日の尾崎正直官房副長官の記者会見で、高市早苗総理がけがを理由にNHKの討論番組を欠席したことについて質問が出た。

【映像】尾崎官房副長官の説明

記者が「高市首相がけがをしたとして、昨日のNHKの討論番組を欠席した。総理はXで、握手した際に手を強く引っ張られて痛めたと投稿されていますが、けがの程度や現在の状況、今後の影響について説明をお願いします」と質問。

尾崎官房副長官は「総理は、持病の関節リウマチが遊説中に多少悪化をして、1日の朝に治療が必要となりまして当該討論番組を欠席したものと承知をしております。総理もご自身のXで発信されておりますけれども、治療を経て1日午後の政務もこなされたわけであります。本日も医務官の治療を受けてから遊説に出発をされています。今後の政府や公務への支障はないものと考えております」と説明した。

総理の討論番組欠席をめぐり野党からは「選挙期間中、たった1回の党首討論。討論しないで『私を信任するかどうかの選挙』というのか？」などと批判の声が出ている。（ABEMA NEWS）

※尾崎正直官房副長官の崎は正式には「たつさき」