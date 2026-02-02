国際ジャーナリストで作家の落合信彦（おちあい・のぶひこ）氏が2月1日、老衰のため東京都内の病院で亡くなった。84歳だった。落合氏は、長年の取材から世界情勢を見通す鋭い分析眼とともに、若者への強いメッセージを発信していたことでも広く支持されていた。【前後編の後編。前編から読む】

【貴重な写真の数々】落合陽一さんと落合信彦さんの親子対談のショット。アウン・サン・スー・チーさんへのインタビューカットなど

「牙を磨け、群れるな」「孤独を恐れるな」

『狼たちへの伝言』をはじめとする落合氏の著作では、たびたびそうしたメッセージがつづられていた。氏がジャーナリストとしてだけでなく、一人の思想家として若者から絶大な支持を得たのは、彼が「生き方のプロフェッショナル」だったからに他ならない。

数々の著作を通じて、日本の若者たちに送り続けたメッセージは、一貫して「個の自立」であった。

〈どんな人生を行きたいのか、まず決めろ〉

〈他人と競争するのではない。自分自身と競争するのだ〉

〈つまらない知り合いをつくるくらいなら一人のほうがよい〉

〈人と違うことを恐れるな〉

落合氏の代表作のひとつ、『命の使い方』（1997年、小学館刊）では、そんなメッセージが綴られていた。

バブルの喧騒や、その後の長い低迷期においても、落合氏の言葉は常に「甘え」を許さなかった。

2005年の著書『成功本能を解き放て』では、こう綴っている。

〈ピンチとかきついとか思っていたことが実はチャンスだったりする〉

〈自分と向き合い、夢や目的を問い返せばきっと視界は開けてくる〉

落合氏の言葉に、どれほどの若者が背中を押されただろうか。

組織に安住し、横並びの安心感に浸る日本人に対し、彼は「一匹の『狼』として生きる覚悟」を持つべきだと発信していた。

落合氏は「情報」の重要性についても若者に説いていた。現代のようなネット社会になる以前から、「情報の背景にある意図を読み取れ」「マスコミに踊らされるな」と主張し続けた。

2022年には、息子でメディアアーティストの落合陽一氏と、共著『予言された世界』を上梓した。父・信彦氏は「世界はどちらに向かって動いていくのか。未来の世界で起こることは、その発端が現在始まっている。それを見極めることこそ、これからの大変革の時代に生き残るために必要なことなのだ」と語り、陽一氏は「未来はますます混沌としつつある現在、何を指針に生きていけばよいのか。戦争を含めた未来への警告を出し続けた父・落合信彦の視点、そしてこれからの時代を生きる私自身の視点から未来への指針を示していきたい」とつづった。

繰り返し発せられてきた、未来をつくる若者たちへのメッセージ。「たいした命ではない、死ぬまでやれ」「命を燃やせ」という言葉は、世界と対峙し続けた落合氏自身の生き様そのものであった。

ご冥福をお祈りいたします。

（了。前編から読む）

◆撮影／太田晋三