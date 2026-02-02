アレがない…!?家で恵方巻を作るときの悩みを解決！

今年の恵方巻は家で手作りしてみませんか？ 初めてでも上手に作れるアイデア満載のレシピを集めました。巻きすがなくても家にあるもので大丈夫です。

▼巻きすの代わりにラップで

巻きすがなくても大丈夫。ラップで簡単に上手に巻けます。



▼クッキングシートでもOK

海苔を内側に入れたいときにおすすめなのが、クッキングシートで巻く方法。酢飯がくっつくことなく、きれいに完成します。



▼たっぷりの具材はのせる位置がポイント

具がたっぷりだと上手に巻けない、そんな悩みを解消するレシピ。具をのせる位置がポイントです。



▼王道の具材はのせる順番がカギ

数種類の具材をのせる恵方巻きは、具材の大きさに合わせてのせ方を決めると大成功です。







恵方巻などの巻き寿司は難しそうなイメージがありますが、ラップやクッキングシートを使えば簡単。具材はのせる位置と順番を意識すれば、どんな具材でも上手に作れます。ぜひお試しください。

画像提供：Adobe Stock

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。