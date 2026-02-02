週明け２日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比６５６．３３ポイント（２．４０％）安の２６７３０．７８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２５２．６６ポイント（２．７１％）安の９０６４．４３ポイントと続落した。売買代金は１７８１億２３５０万香港ドルに拡大している（１月３０日前場は１６５３億４３００万香港ドル）。

投資家のリスク回避スタンスが強まる流れ。米金融政策の不透明感に加え、中国景況感の悪化がマイナス材料だ。週末に公表された１月の中国製造業ＰＭＩ（国家統計局などによる）は４９．３に悪化し、景況判断の境目となる５０を２カ月ぶりに割り込んでいる。前月実績と市場予想（ともに５０．１）を下回った。非製造業ＰＭＩも節目割れの４９．４という結果。改善予想（５０．３）に反し、前月前月実績（５０．２）を下回っている。取引時間中に発表された民間集計の製造業ＰＭＩは上振れたが、相場を好転させることはなかった。むしろ下げ幅を広げている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、通信キャリア３社の下げが目立つ。中国聯通（７６２／ＨＫ）が８．８％安、中国電信（７２８／ＨＫ）が７．６％安、中国移動（９４１／ＨＫ）が２．９％安で引けた。増値税（付加価値税）の６→９％引き上げが懸念されている。３社は１日、一部サービスに対する増値税の税率変更により、売上高と利益に影響が及ぶとの見通しを示した。

非鉄・産金セクターも安い。江西銅業（３５８／ＨＫ）が８．９％、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が６．５％、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が５．０％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が８．７％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が７．５％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が６．６％ずつ下落した。非鉄や金の金属市況安が逆風。米金融緩和期待の後退を背景に、リスク資産の流動性が低下するとの見方が広がっている。

自動車セクターも急落。小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が９．０％安、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が７．８％安、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が６．０％安、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が５．１％安と値を下げた。販売不振が警戒される。ＢＹＤの１月販売は前年同月比３０．１％減、小鵬の納車台数は３４．１％減、蔚来の納車台数は９６．１％増と拡大したが前月比では４３．５％減。零ホウの納車台数も前月比で４７％減少した。

半導体セクターも売られる。華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が１０．５％安、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が７．５％安、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が５．９％安、上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が５．４％安で前場取引を終えた。

本土マーケットも続落。主要指標の上海総合指数は、前営業日比１．３２％安の４０６３．５４ポイントで前場の取引を終了した。資源・素材が安い。ハイテク、不動産、通信、医薬、自動車、インフラ関連なども売られた。半面、酒造・食品飲料は高い。銀行・証券、メディア関連、空運も買われた。

