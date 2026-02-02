タレント有吉弘行（51）が、自身がパーソナリティーを務める1日放送のJFN系列ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。第2子が誕生したことを明かした。

有吉は、お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）の結婚、第1子誕生の話題に触れながら「かくいう私も第2子が生まれてしまいまして。51歳で2児の父になるという」と発表した。

その件について「まあ、ちょっとインスタの方にはですね、足の裏の写真を載せたりして。におわせ投稿をしてしまったんですけど。実は自分の足の裏なんですけど」と、アシスタントのマシンガンズ西堀亮と、ぐりんぴーす牧野太祐を笑わせた。2人が「わかんないですよ」と言うと、「『あれ、2人目生まれたんですか？』みたいな人はいましたけど」と言った。

「まさかこの年で、2人の子育てをするとは思いませんでしたね」。そして「ベビーカーを片手で押しながら、片手で抱っこという状態がずっと続いております」と笑った。

有吉は21年4月に元日本テレビアナウンサーの夏目三久さんと結婚。24年3月に第1子誕生を明らかにしている。