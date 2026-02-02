おにぎり買うと「綾鷹」無料！大手町駅に「おにぎり食堂 綾鷹屋」が限定オープン《3月31日まで》
コカ･コーラシステムは、2026年2月2日から3月31日までの期間中、「綾鷹」とおにぎりの織りなす本格的な味わいを楽しめる「おにぎり食堂 綾鷹屋」を東京メトロの大手町駅にオープンしています。
昨年春の人気企画が復活
2月2日から3月31日までの間、東京メトロ大手町駅C10出入口付近で「おにぎり食堂 綾鷹屋」の限定おにぎりが販売されます。
定番メニュー5種のおにぎりと、人気YouTuber「きまぐれクック」とのコラボおにぎり1種が登場。価格は各350円です。
おにぎりを購入すると、「綾鷹」（300mlPET）を無料で1本もらえます。
開店時間は7時から20時まで。ただし、おにぎりがなくなった場合、当日の営業は終了します。
お得なキャンペーンも
また、「綾鷹」をもっと楽しめる各種プロモーションも実施。
・先着30万人限定で、デジタルポイントが必ずもらえる
2月2日から5月17日までの期間中、対象製品（二次元コード記載の「綾鷹」「綾鷹カフェ」全製品）を購入し、ラベルに記載されている二次元コードをスマートフォンで読み込みキャンペーンサイトへアクセスすると、デジタルポイントが貯まります。
貯めたポイントで応募すると、賞品やデジタルポイントが抽選で当たります。
おにぎり具材コースは、下記の通り。
1ポイントおにぎり具材コース「富澤商店 逸品具材のおにぎりセット」
3ポイントおにぎり具材コース「富澤商店 こだわり具材2種のおにぎりセット」
5ポイントおにぎり具材コース「富澤商店 厳選具材3種のおにぎりセット」
おにぎりグッズコースは、下記の通り。
1ポイントおにぎりグッズコース「綾鷹オリジナル ペアグラス＆ウッドトレイセット」
3ポイントおにぎりグッズコース「綾鷹オリジナル おにぎり型タッチライト」
5ポイントおにぎりグッズコース「おにぎりをもっとおいしく 炊飯土鍋」
デジタルポイントコースも用意されています。
1ポイント PayPay 500ポイント
3ポイント PayPay 2000ポイント
5ポイント PayPay 4000ポイント
Wチャンス PayPay 30ポイント
さらに、キャンペーンサイトにログインすると先着30万人限定で、デジタルポイント10ポイントがひとり１回まで必ずもらえます。
・「綾鷹」Coke ONスタンプ2倍キャンペーン
2月2日から3月1日までの期間中、コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」を利用して、Coke ON対応自販機で対象商品（「綾鷹」「綾鷹カフェ」の全製品）を購入すると、Coke ONスタンプ2個が付与されます。
イベントは、予告なく中止または内容が変更となる場合があります。
詳しくは、公式サイトから確認できます。
東京バーゲンマニア編集部