【ローソン】スイーツやサンドイッチも増量サイズに！「盛りすぎチャレンジ」第2弾まとめ《2月2日・3日発売》
ローソンでは、2026年1月27日から値段そのままで50％増量する大人気企画「盛りすぎチャレンジ」を開催中です。
今回は、2月2日・3日から開始する第2弾の全商品を紹介します。
酸味や辛さも増量！？
・盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ
値段はそのままに、総重量が50％増量します。
価格は319円。発売日は2月2日夕方ごろ。
ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。
・盛りすぎ！塩焼そば
値段はそのままに、麺の重量が50％増量します。
価格は538円。発売日は2月2日。
ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。
・盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド
値段はそのままに、照焼チキンが50％増量します。
価格は365円。発売日は2月3日。
・盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子(シーチキンマヨネーズ)
値段はそのままに、ポークランチョンが50％以上増量します。
価格は322円。発売日は2月3日。
なお、沖縄エリアでは「盛りすぎ！ポーク玉子(シーチキン®マヨネーズ)」を販売。
ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。
・盛りすぎ！厚切りロースカツサンド
値段はそのままに、カツサンドの個数が50％増量します。
価格は495円。発売日は2月3日。
なお、沖縄エリアでは商品仕様が異なります。
・飲む杏仁豆腐 50%増量 270g
値段はそのままに、総重量を50％増量、砂糖を通常品の２倍使用しています。
価格は218円。発売日は2月3日。
・クラフトレモネード 50%増量 270g
値段はそのままに、総重量を50％増量、レモン果汁を通常品の3倍使用しています。
価格は218円。発売日は2月3日。
・ペヤング激辛 50%以上増量
値段はそのままに、麺の重量が50％増量、辛さが増幅する追いがけソース付きです。
価格は213円。発売日は2月3日。
ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。
・ミニアスパラガス 50%増量 107g
値段はそのままに、総重量が50％増量します。
価格は118円。発売日は2月3日。
ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。
・ザク！サク！クランチチョコ 50%増量 81g
値段はそのままに、総重量が50％増量します。
価格は198円。発売日は2月3日。
ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。
第3弾、第4弾の盛りすぎグルメもお楽しみに。
