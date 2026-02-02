【ローソン】スイーツやサンドイッチも増量サイズに！「盛りすぎチャレンジ」第2弾まとめ《2月2日・3日発売》

ローソンでは、2026年1月27日から値段そのままで50％増量する大人気企画「盛りすぎチャレンジ」を開催中です。

今回は、2月2日・3日から開始する第2弾の全商品を紹介します。

酸味や辛さも増量！？

・盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ

値段はそのままに、総重量が50％増量します。

価格は319円。発売日は2月2日夕方ごろ。

ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。

・盛りすぎ！塩焼そば

値段はそのままに、麺の重量が50％増量します。

価格は538円。発売日は2月2日。

ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。

・盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド

値段はそのままに、照焼チキンが50％増量します。

価格は365円。発売日は2月3日。

・盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子(シーチキンマヨネーズ)

値段はそのままに、ポークランチョンが50％以上増量します。

価格は322円。発売日は2月3日。

なお、沖縄エリアでは「盛りすぎ！ポーク玉子(シーチキン®マヨネーズ)」を販売。

ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。

・盛りすぎ！厚切りロースカツサンド

値段はそのままに、カツサンドの個数が50％増量します。

価格は495円。発売日は2月3日。

なお、沖縄エリアでは商品仕様が異なります。

・飲む杏仁豆腐 50%増量 270g

値段はそのままに、カツサンドの個数が50％増量します。

価格は495円。発売日は2月3日。

なお、沖縄エリアでは商品仕様が異なります。

・飲む杏仁豆腐 50%増量 270g

値段はそのままに、総重量を50％増量、砂糖を通常品の２倍使用しています。

価格は218円。発売日は2月3日。

・クラフトレモネード 50%増量 270g

値段はそのままに、総重量を50％増量、レモン果汁を通常品の3倍使用しています。

価格は218円。発売日は2月3日。

・ペヤング激辛 50%以上増量

値段はそのままに、麺の重量が50％増量、辛さが増幅する追いがけソース付きです。

価格は213円。発売日は2月3日。

ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。

・ミニアスパラガス 50%増量 107g

値段はそのままに、総重量が50％増量します。

価格は118円。発売日は2月3日。

ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。

・ザク！サク！クランチチョコ 50%増量 81g

値段はそのままに、総重量が50％増量します。

価格は198円。発売日は2月3日。

ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。

第3弾、第4弾の盛りすぎグルメもお楽しみに。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）