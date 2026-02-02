八村塁が3P成功数で球団歴代20位に浮上…名門・レイカーズ在籍4年目にして289本成功
ロサンゼルス・レイカーズ在籍4年目を迎え、3ポイントで好調を見せている八村塁。『STAT MUSE』は、レイカーズでの3ポイント成功数で歴代20位にランクインしたと紹介している。
過去2シーズンでも3ポイント成功率40パーセント以上をマーク。シューターとして開花を遂げていた八村は、今シーズンもここまで43.0パーセントと高い数字を残し、チームの勝利に貢献。2012－14シーズンをレイカーズで過ごしたジョディ・ミークスを抜き、名門クラブで3ポイント成功数歴代20位に浮上した。2月2日（日本時間）のニューヨーク・ニックス戦で1本の長距離砲をヒットさせ、成功数289本とした八村は、19位のマジック・ジョンソンに36本差で迫っている。
ランキングトップに君臨するのは、20年のキャリアをレイカーズに捧げたコービー・ブライアント。1827本とほかの追随を許さない数字を刻んでいる。そのコービーの遺志を継いだレブロン・ジェームズが、在籍8年目にして990本で2位。同クラブで5度の優勝を経験したデレック・フィッシャーが846本で続いている。在籍中の選手ではオースティン・リーブスが555本で7位につけている。
レイカーズ歴代3ポイント成功数ランキングは以下の通り。
◆■レイカーズ歴代3P成功数ランキング
1位 コービー・ブライアント 1827本
2位 レブロン・ジェームズ 990本
3位 デレック・フィッシャー 846本
4位 ニック・バン・エクセル 750本
5位 バイロン・スコット 595本
6位 ディアンジェロ・ラッセル 593本
7位 オースティン・リーブス 555本
8位 ケンタビアス・コールドウェル＝ポープ 522本
9位 カイル・クーズマ 510本
10位 エディー・ジョーンズ 489本
11位 リック・フォックス 480本
12位 ニック・ヤング 465本
13位 マイケル・クーパー 428本
14位 メッタ・サンディフォード＝アーテスト 420本
15位 ジョーダン・ファーマー 364本
16位 サーシャ・ブヤチッチ 363本
17位 ラマー・オドム 360本
18位 ジョーダン・クラークソン 334本
19位 マジック・ジョンソン 325本
20位 八村塁 289本
※2月2日（日本時間）終了時点
【動画】7本中4本の3Pをヒット！…八村が17得点を挙げたマブス戦プレー集