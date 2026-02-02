八村塁が3P成功数で球団歴代20位に浮上…名門・レイカーズ在籍4年目にして289本成功

ロサンゼルス・レイカーズ在籍4年目を迎え、3ポイントで好調を見せている八村塁。『STAT MUSE』は、レイカーズでの3ポイント成功数で歴代20位にランクインしたと紹介している。

過去2シーズンでも3ポイント成功率40パーセント以上をマーク。シューターとして開花を遂げていた八村は、今シーズンもここまで43.0パーセントと高い数字を残し、チームの勝利に貢献。2012－14シーズンをレイカーズで過ごしたジョディ・ミークスを抜き、名門クラブで3ポイント成功数歴代20位に浮上した。2月2日（日本時間）のニューヨーク・ニックス戦で1本の長距離砲をヒットさせ、成功数289本とした八村は、19位のマジック・ジョンソンに36本差で迫っている。

ランキングトップに君臨するのは、20年のキャリアをレイカーズに捧げたコービー・ブライアント。1827本とほかの追随を許さない数字を刻んでいる。そのコービーの遺志を継いだレブロン・ジェームズが、在籍8年目にして990本で2位。同クラブで5度の優勝を経験したデレック・フィッシャーが846本で続いている。在籍中の選手ではオースティン・リーブスが555本で7位につけている。

レイカーズ歴代3ポイント成功数ランキングは以下の通り。

◆■レイカーズ歴代3P成功数ランキング

1位 コービー・ブライアント 1827本



2位 レブロン・ジェームズ 990本



3位 デレック・フィッシャー 846本



4位 ニック・バン・エクセル 750本



5位 バイロン・スコット 595本



6位 ディアンジェロ・ラッセル 593本



7位 オースティン・リーブス 555本



8位 ケンタビアス・コールドウェル＝ポープ 522本



9位 カイル・クーズマ 510本



10位 エディー・ジョーンズ 489本



11位 リック・フォックス 480本



12位 ニック・ヤング 465本



13位 マイケル・クーパー 428本



14位 メッタ・サンディフォード＝アーテスト 420本



15位 ジョーダン・ファーマー 364本



16位 サーシャ・ブヤチッチ 363本



17位 ラマー・オドム 360本



18位 ジョーダン・クラークソン 334本



19位 マジック・ジョンソン 325本



20位 八村塁 289本

※2月2日（日本時間）終了時点

