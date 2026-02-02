八村塁が3P成功数で球団歴代20位に浮上…名門・レイカーズ在籍4年目にして289本成功

　ロサンゼルス・レイカーズ在籍4年目を迎え、3ポイントで好調を見せている八村塁。『STAT MUSE』は、レイカーズでの3ポイント成功数で歴代20位にランクインしたと紹介している。


　過去2シーズンでも3ポイント成功率40パーセント以上をマーク。シューターとして開花を遂げていた八村は、今シーズンもここまで43.0パーセントと高い数字を残し、チームの勝利に貢献。2012－14シーズンをレイカーズで過ごしたジョディ・ミークスを抜き、名門クラブで3ポイント成功数歴代20位に浮上した。2月2日（日本時間）のニューヨーク・ニックス戦で1本の長距離砲をヒットさせ、成功数289本とした八村は、19位のマジック・ジョンソンに36本差で迫っている。


　ランキングトップに君臨するのは、20年のキャリアをレイカーズに捧げたコービー・ブライアント。1827本とほかの追随を許さない数字を刻んでいる。そのコービーの遺志を継いだレブロン・ジェームズが、在籍8年目にして990本で2位。同クラブで5度の優勝を経験したデレック・フィッシャーが846本で続いている。在籍中の選手ではオースティン・リーブスが555本で7位につけている。


　レイカーズ歴代3ポイント成功数ランキングは以下の通り。　


◆■レイカーズ歴代3P成功数ランキング

1位　コービー・ブライアント　1827本

2位　レブロン・ジェームズ　990本

3位　デレック・フィッシャー　846本

4位　ニック・バン・エクセル　750本

5位　バイロン・スコット　595本

6位　ディアンジェロ・ラッセル　593本

7位　オースティン・リーブス　555本

8位　ケンタビアス・コールドウェル＝ポープ　522本

9位　カイル・クーズマ　510本

10位　エディー・ジョーンズ　489本

11位　リック・フォックス　480本

12位　ニック・ヤング　465本

13位　マイケル・クーパー　428本

14位　メッタ・サンディフォード＝アーテスト　420本

15位　ジョーダン・ファーマー　364本

16位　サーシャ・ブヤチッチ　363本

17位　ラマー・オドム　360本

18位　ジョーダン・クラークソン　334本

19位　マジック・ジョンソン　325本

20位　八村塁　289本


※2月2日（日本時間）終了時点



