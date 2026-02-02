横浜BCの佐藤凪がB1公式戦ホームデビュー「次はもっと長くプレーできるように」

2月1日、横浜ビー・コルセアーズに特別指定選手として所属する佐藤凪（東山高校3年）が、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦でホームデビューを果たした。

横浜国際プールで行われた名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦のGAME2。スラムダンク奨学生として渡米を控える佐藤の出番が来たのは、43－36で迎えた第2クォーター残り8.8秒だった。フリースローを決めたキーファー・ラベナと入れ替わる形でコートイン。ボールを保持する機会なく前半が終わり、後半は出場機会がなかった。

それでも、チームは西地区首位を争う強豪相手に80－70で勝利。横浜BCのホームゲームで行われる勝利のセレモニー“Yセレブレーション”では、ホームデビューを飾った佐藤がコート中央でYポーズをとり、ファンとともに勝利を祝福した。





［写真］＝B.LEAGUE

佐藤は第2クォーター終盤のホーム初出場の瞬間について、「ファン・ブースターの皆さんの大声援が聞こえて、これがホームの力なのかと感動した。次はもっと長くプレーできるように、プレータイムを勝ち取りたい」と、クラブを通じてコメントした。

ここまで佐藤は3試合合計で1分56秒の出場に留まり、2得点1リバウンドの成績。今週末に行われる三遠ネオフェニックスとのアウェー2連戦では、さらなるプレータイム獲得となるか。世代屈指のガードに注目だ。





【動画】